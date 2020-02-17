Samsung Galaxy Fold 2 может стать первым смартфоном с подэкранной камерой, его выход ожидается в июле





Не так давно глава Xiaomi предупредил, что подэкранные камеры в смартфонах появятся еще не скоро. Но ранее мы уже видели прототипы смартфонов с встроенной под экран фронтальной камерой и знаем, что Samsung достаточно давно разрабатывает соответствующую технологию. Новые данные указывают на то, что второе поколение складного смартфона Samsung Galaxy Fold, кроме прочего, будет выделяться как раз такой камерой Under Display Camera.

Преемник оригинального Galaxy Fold носит кодовое название Champ (в переводе на русский — «чемпион») и должен выйти на рынок уже в июле. Он сохранит дизайн оригинальной модели, то есть будет складываться дисплеем внутрь.

Одним из первых о незаметной подэкранной камере Galaxy Fold 2 сообщил хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор Ice Universe. Затем редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, ответственный за большую часть слитой информации по Galaxy S20, подтвердил эту информацию. Редактор XDA Developers также добавил, что диагональ основного сгибающего экрана составит 7,7 дюйма.

Увы, пока больше никаких подробностей касательно Galaxy Fold 2 нет, но не исключено, что другой особенностью, кроме увеличенного экрана с незаметно встроенной фронтальной камерой, станет поддержка фирменного стилуса S Pen, как у моделей серии Galaxy Note. По крайней мере, такие предположения ранее уже высказывались.

Источник: @UniverseIce и @MaxWinebach