Глава Redmi призвал не ждать подэкранных камер в смартфонах в ближайшее время

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Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo заявил о том, что несмотря на то, что на данный момент многие производители смартфонов активно работают над технологией фронтальной камеры, размещаемой под дисплеем мобильных устройств, текущий уровень ее реализации оставляет желать лучшего.

Как поясняет топ-менеджер, технологические вызовы, связанные с данной технологией, — это палка о двух концах. Дело в том, что экраны современных мобильных телефонов имеют весьма высокую плотность пикселей и, как следствие, не пропускают достаточное количество света, из-за чего полученные на подэкранную камеру фотографии имеют достаточно низкое качество. Исправить ситуацию можно, снизив плотность пикселей под камерой, но в таком случае область дисплея над «фронталкой» становится заметной — появляется бросающееся в глаза характерное пятно.

При существующих технологических возможностях невозможно найти решение, которое позволило бы сберечь и качество дисплея, и качество фотографий, подчеркивает Лу.

В конце своего поста генеральный директор Redmi признал, что анонсированная Xiaomi в середине прошлого года технология подэкранной камеры еще далека от массового производства.

«Тем не менее, работа продолжается: вся индустрия усердно работает над тем, чтобы воплотить эту задумку в жизнь и [получить возможность создавать смартфоны с по-настоящему полным экраном]», — подытожил Лу.

Источник: GizmoChina