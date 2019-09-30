Samsung Galaxy Fold в Украине продаваться не будет (официально), но на OLX уже предлагают «серые» экземпляры по… €3500





Это было ожидаемо, но вот сейчас появилось официальное подтверждение, что нашумевший складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном не будет продаваться в Украине. Об это представители Samsung Electronics Ukraine сообщили в ходе мероприятия по открытию флагманского магазина Vodafone на Крещатике, передает ресурс Ліга.Tech.

Само собой, здесь речь об официальных продажах, тогда как на сером рынке наверняка будут встречаться единичные предложения. К слову, не так давно сообщалось, что в Гонконге, где Galaxy Fold не продается официально, местрые предприниматели продают «серые» экземпляры за… $5000. Собственно, в Украине на площадках вроде OLX уже можно найти предложение по Galaxy Fold с очень нескромной ценой — €3500. Надо сказать, что автор объявления предлагает оформить предзаказ. То есть, в наличии привезенных Galaxy Fold у него нет, не исключено, что это может быть чистой воды мошенничество.

С начала этого месяца гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold продавался в ограниченном количестве только на домашнем рынке Южной Кореи и только в прошлую пятницу появился в США. Его рекомендованная розничная цена в США — $1980. Также американские пользователи получают расширенную гарантию Premier Service, включающую один негарантийный случай повреждения экрана с его заменой всего за $150. Как известно, устройство вышло очень деликатным и требует особенного ухода и бережного обращения.

Что касается причин невыпуска Galaxy Fold на украинский рынок, она весьма банальна: после изучения спроса в нашей стране представители компании решили, что его уровень будет недостаточен для вывода на рынок. Видимо, они проводили исследование до того, как стало известно о 57 собранных предзаказов на премиальный электромобиль Porsche Taycan, который у нас продается по цене 3,76 млн грн или 4,57 млн грн в зависимости от версии.

Источник: Liga.net