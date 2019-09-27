Обозреватель TechCrunch сообщил о поломке обновленного Samsung Galaxy Fold с гибким экраном на второй день использования





Как известно, в начале месяца Samsung Electronics после полугодовой заминки, обусловленной необходимостью доработки конструкции, начала продажи своего первого складного смартфона Galaxy Fold с гибким экраном. Различные YouTube-блогеры тут же принялись подвергать очень недешевое устройство различным испытаниям на прочность, причем в некоторых, например, в тестах на изгиб JerryRigEverything, и дроп-тестах, Galaxy Fold показал себя на удивление хорошо. Но вот сейчас неожиданно стало известно о поломке основного экрана Samsung Galaxy Fold. Важно уточнить, что речь о новой и доработанной версии Samsung Galaxy Fold — экран смартфона повредился уже после дня использования без каких-либо экстремальных тестов. Говоря точнее, посередине дисплея появилась странное пятно, переливающее различными цветами (его вы можете видеть на фото).

Неприятность приключилась с журналистом TechCrunch Брайаном Хитером. Забавно, но когда в апреле у журналистов массово ломались экземпляры оригинального Galaxy Fold, Хитер оказался в числе тех немногих обозревателей, у которых не возникло никаких проблем с устройствами.

Журналист подчеркивает, что смартфон у него не падал, посторонние предметы внутрь конструкции не попадали, а условия использования были самые обычные. В то же время он сообщает, что пятно появилось после того, когда он нажал на экран, чтобы закрыть смартфон. В специальном руководстве по использованию Samsung Galaxy Fold говорится: «Не нажимайте на экран твердыми или острыми предметами. Используйте легкие прикосновения [для управления сенсорным экраном], не прилагайте к нему чрезмерного давления». С одной стороны, Samsung предупреждала, компания даже выпустила специальную видеоинструкцию, наглядно объяснив, как следует обращаться с устройством. С другой стороны, едва ли журналист специально давил на экран с особым усилием.

Samsung забрала поврежденное устройство для изучения и выявления причины поломки.

Мы пока не будем делать никаких поспешных выводов. Небольшой процент брака в первых партиях — вполне обычное явление. Нередко разного рода проблемы случаются у новых Pixel или iPhone в первые дни на рынке. И это при том, что они имеют обычную моноблочную конструкцию и откатанный процесс. Обычно такие поломки не являются массовыми и устраняются очень быстро, а дефектные экземпляры без проблем меняют на новые. И если все ограничится парой-тройкой инцидентов, то ясно, что никто не будет раздувать из мухи слона.

К слову, на днях стало известно, что в первый год после покупки дисплей Galaxy Fold можно будет поменять за $150. Но услуга Premier Service покрывает только один негарантийный случай повреждения и действует только при условии покупки устройства до конца текущего года. Кроме того, пока не говорилось, что она будет работать еще где-то кроме США.

Источник: TechCrunch