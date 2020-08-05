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Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra в сравнении с предшественниками и конкурентами

Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra в сравнении с предшественниками и конкурентами

Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra в сравнении с предшественниками и конкурентами


Сегодня компания Samsung официально анонсировала свои новые смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Первый взгляд уже доступен на нашем сайте, а в этом материале предлагаем ознакомиться с основными отличиями новинок от предшественников и конкурирующих решений.

ХарактеристикиSamsung Galaxy Note20Samsung Galaxy S20Samsung Galaxy Note10Google Pixel 4OnePlus 8iPhone 11 Pro
Начальная цена$999$999$949$799$699$999
ОСAndroid 10 (One UI)Android 10 (One UI)Android 10 (One UI)Android 10Android 10 (OxygenOS)iOS 13.6
Дисплей6,7 дюйма (2400×1080) OLED6,2 дюйма (3040×1440) OLED6,3 дюйма (2280×1080) OLED5,7 дюйма (2280×1080) OLED6,55 дюйма (2400×1080) OLED5,8 дюйма (2436×1125) OLED
Частота обновления60 ГцДо 120 Гц60 ГцДо 90 ГцДо 90 Гц60 Гц
Размеры ( мм)161,6×75,2×8,3 мм69,1×151,7×7,9 мм71,8x151x7,9 мм68,8×147,1×8,2 мм160,2×72,9×8 мм144×71,4×8,1 мм
Вес194 г163 г168 г162 г180 г188 г
Ёмкость батареи4300 мАч4000 мАч3500 мАч2800 мАч4300 мАч3046 мАч
ПроцессорSnapdragon 865 PlusSnapdragon 865US: Snapdragon 855Snapdragon 855Snapdragon 865Apple A13 Bionic
ОЗУ8 ГБ8 ГБ8 ГБ6 ГБ8 ГБ или 12 ГБ4 ГБ
Хранилище128 ГБ128 ГБ (microSD до 1 ТБ)256 ГБ64 или 128 ГБ128 или 256 ГБ64 или 256 или 512 ГБ
ПортыUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CLightning
Основная камера12 Мп (F/1,8, 79°, OIS, 1/1,76″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная,
64 Мп (F/2,0, 76°)		12 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,76″) широкоугольная,
64 Мп (F/2,0, OIS, 1/1,72″) телефото,
12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная		12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото,
16 Мп (F/2,2, 123°, 1/3,1″) сверхширокоугольная,
12 Мп ( F/1,5-2,4, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная		16 Мп (F/2,4, OIS, 52°, 1/3,6″) телефото,
12,2 Мп (F/1,7, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная		48 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,0″) широкоугольная,
16 Мп (F/2,2, 116°) сверхширокоугольная,
2 Мп (F/2,4) макро		12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото,
12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная
Фронтальная камера10 Мп (F/2,2)10 Мп (F/2,2)10 Мп (F/2,2)8 Мп (F/2,0)16 Мп (F/2,0)12 Мп (F/2,2)
БиометрияУльтразвуковой сканер отпечатков пальцевУльтразвуковой сканер отпечатков пальцевУльтразвуковой сканер отпечатков пальцевFace unlockСканер отпечатков пальцев под дисплеемFace unlock
ЗащитаIP68IP68IP68IP68IP68 (только в операторских версиях)IP68
Беспроводная зарядка+++++

В данных таблицах представлены основные характеристики ряда популярных современных смартфонов, которые позволяют наглядно сравнить параметры новинок и других устройств в сопоставимом ценовом сегменте,

ХарактеристикиSamsung Galaxy Note20 UltraSamsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy Note10 PlusGoogle Pixel 4 XLOnePlus 8 ProiPhone 11 Pro Max
Начальная цена$1299$1399$1099$899$899$1099
ОСAndroid 10 (One UI)Android 10 (One UI)Android 10 (One UI)Android 10Android 10 (OxygenOS)iOS 13.6
Дисплей6,9 дюйма (3088×1440) OLED6,9 дюйма (3200×1440) OLED6,8 дюйма (3040×1440) OLED6,3 дюйма (3040×1440) OLED6,78 дюйма (3168×1440) OLED6,5 дюйма (2688×1242) OLED
Частота обновленияДо 120 ГцДо 120 Гц60 ГцДо 90 ГцДо 120 Гц60 Гц
Размеры ( мм)164,8×77,2×8,1 мм166,9x76x8,8 мм162,3×77,2×7,9 мм160,4×75,1×8,2 мм165,3×74,4×8,5 мм158×77,8×8,1 мм
Вес208 г222 г196 г193 г199 г226 г
Ёмкость батареи4500 мАч5000 мАч4300 мАч3700 мАч4510 мАч3969 мАч
ПроцессорSnapdragon 865 PlusSnapdragon 865Snapdragon 855Snapdragon 855Snapdragon 865Apple A13 Bionic
ОЗУ12 ГБ ОЗУ12 или 16 ГБ ОЗУ12 ГБ ОЗУ6 ГБ ОЗУ8 или 12 ГБ ОЗУ4 ГБ ОЗУ
Хранилище128 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ)128 или 256 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ)256 или 512 ГБ ОЗУ (microSD до 1 ТБ)64 ГБ или 128 ГБ128 или 256 ГБ64 или 256 или 512 ГБ ОЗУ
ПортыUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CLightning
Основная камера108 Мп (F/1,8, OIS, 79°, 1/1,33″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная,
12 Мп (F/3,0, 20°) телефото, Laser AF		108 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,33″) широкоугольная,
48 Мп (F/3,5, OIS, 1/2,0″) перископическая телефото,
12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная,
0,3 Мп (F/1,0, TOF 3D) сенсор глубины сцены		12 Мп (F/1,5 -2,4, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото,
16 Мп (F/2,2, 1/3,1″) сверхширокоугольная,
0,3 Мп (TOF 3D) сенсор глубины сцены		12,2 Мп (F/1,7, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
16 Мп (F/2,4, OIS, 1/3,6″) телефото		48 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,43″) широкоугольная,
8 Мп (F/2,4, OIS) телефото,
48 Мп (F/2,2, 116°, 1/2,0″) сверхширокоугольная,
5 Мп (F/2,4) цветной фильтр		12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото,
12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная
Фронтальная камера10 Мп (F/2,2)40 Мп (F/2,2)10 Мп (F/2,2)8 Мп (F/2,0)16 Мп (F/2,5)12 Мп (F/2,2)
БиометрияУльтразвуковой сканер отпечатков пальцевУльтразвуковой сканер отпечатков пальцевУльтразвуковой сканер отпечатков пальцевFace unlockСканер отпечатков пальцев под дисплеемFace unlock
ЗащитаIP68IP68IP68IP68IP68IP68
Беспроводная зарядка++++++

Конечно, характеристики дают лишь обобщённую информацию об устройствах. Чтобы оценить, как новинки ведут себя в реальных условиях эксплуатации, предстоит дождаться тестов.

Источник: The Verge

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