Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra в сравнении с предшественниками и конкурентами

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Сегодня компания Samsung официально анонсировала свои новые смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Первый взгляд уже доступен на нашем сайте, а в этом материале предлагаем ознакомиться с основными отличиями новинок от предшественников и конкурирующих решений.

Характеристики Samsung Galaxy Note20 Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy Note10 Google Pixel 4 OnePlus 8 iPhone 11 Pro Начальная цена $999 $999 $949 $799 $699 $999 ОС Android 10 (One UI) Android 10 (One UI) Android 10 (One UI) Android 10 Android 10 (OxygenOS) iOS 13.6 Дисплей 6,7 дюйма (2400×1080) OLED 6,2 дюйма (3040×1440) OLED 6,3 дюйма (2280×1080) OLED 5,7 дюйма (2280×1080) OLED 6,55 дюйма (2400×1080) OLED 5,8 дюйма (2436×1125) OLED Частота обновления 60 Гц До 120 Гц 60 Гц До 90 Гц До 90 Гц 60 Гц Размеры ( мм) 161,6×75,2×8,3 мм 69,1×151,7×7,9 мм 71,8x151x7,9 мм 68,8×147,1×8,2 мм 160,2×72,9×8 мм 144×71,4×8,1 мм Вес 194 г 163 г 168 г 162 г 180 г 188 г Ёмкость батареи 4300 мАч 4000 мАч 3500 мАч 2800 мАч 4300 мАч 3046 мАч Процессор Snapdragon 865 Plus Snapdragon 865 US: Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 865 Apple A13 Bionic ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 6 ГБ 8 ГБ или 12 ГБ 4 ГБ Хранилище 128 ГБ 128 ГБ (microSD до 1 ТБ) 256 ГБ 64 или 128 ГБ 128 или 256 ГБ 64 или 256 или 512 ГБ Порты USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Lightning Основная камера 12 Мп (F/1,8, 79°, OIS, 1/1,76″) широкоугольная,

12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная,

64 Мп (F/2,0, 76°) 12 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,76″) широкоугольная,

64 Мп (F/2,0, OIS, 1/1,72″) телефото,

12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная 12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото,

16 Мп (F/2,2, 123°, 1/3,1″) сверхширокоугольная,

12 Мп ( F/1,5-2,4, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная 16 Мп (F/2,4, OIS, 52°, 1/3,6″) телефото,

12,2 Мп (F/1,7, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная 48 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,0″) широкоугольная,

16 Мп (F/2,2, 116°) сверхширокоугольная,

2 Мп (F/2,4) макро 12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,

12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото,

12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная Фронтальная камера 10 Мп (F/2,2) 10 Мп (F/2,2) 10 Мп (F/2,2) 8 Мп (F/2,0) 16 Мп (F/2,0) 12 Мп (F/2,2) Биометрия Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Face unlock Сканер отпечатков пальцев под дисплеем Face unlock Защита IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 (только в операторских версиях) IP68 Беспроводная зарядка + + + + — +

В данных таблицах представлены основные характеристики ряда популярных современных смартфонов, которые позволяют наглядно сравнить параметры новинок и других устройств в сопоставимом ценовом сегменте,

Характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy Note10 Plus Google Pixel 4 XL OnePlus 8 Pro iPhone 11 Pro Max Начальная цена $1299 $1399 $1099 $899 $899 $1099 ОС Android 10 (One UI) Android 10 (One UI) Android 10 (One UI) Android 10 Android 10 (OxygenOS) iOS 13.6 Дисплей 6,9 дюйма (3088×1440) OLED 6,9 дюйма (3200×1440) OLED 6,8 дюйма (3040×1440) OLED 6,3 дюйма (3040×1440) OLED 6,78 дюйма (3168×1440) OLED 6,5 дюйма (2688×1242) OLED Частота обновления До 120 Гц До 120 Гц 60 Гц До 90 Гц До 120 Гц 60 Гц Размеры ( мм) 164,8×77,2×8,1 мм 166,9x76x8,8 мм 162,3×77,2×7,9 мм 160,4×75,1×8,2 мм 165,3×74,4×8,5 мм 158×77,8×8,1 мм Вес 208 г 222 г 196 г 193 г 199 г 226 г Ёмкость батареи 4500 мАч 5000 мАч 4300 мАч 3700 мАч 4510 мАч 3969 мАч Процессор Snapdragon 865 Plus Snapdragon 865 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 865 Apple A13 Bionic ОЗУ 12 ГБ ОЗУ 12 или 16 ГБ ОЗУ 12 ГБ ОЗУ 6 ГБ ОЗУ 8 или 12 ГБ ОЗУ 4 ГБ ОЗУ Хранилище 128 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ) 128 или 256 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ) 256 или 512 ГБ ОЗУ (microSD до 1 ТБ) 64 ГБ или 128 ГБ 128 или 256 ГБ 64 или 256 или 512 ГБ ОЗУ Порты USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Lightning Основная камера 108 Мп (F/1,8, OIS, 79°, 1/1,33″) широкоугольная,

12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная,

12 Мп (F/3,0, 20°) телефото, Laser AF 108 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,33″) широкоугольная,

48 Мп (F/3,5, OIS, 1/2,0″) перископическая телефото,

12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная,

0,3 Мп (F/1,0, TOF 3D) сенсор глубины сцены 12 Мп (F/1,5 -2,4, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,

12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото,

16 Мп (F/2,2, 1/3,1″) сверхширокоугольная,

0,3 Мп (TOF 3D) сенсор глубины сцены 12,2 Мп (F/1,7, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,

16 Мп (F/2,4, OIS, 1/3,6″) телефото 48 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,43″) широкоугольная,

8 Мп (F/2,4, OIS) телефото,

48 Мп (F/2,2, 116°, 1/2,0″) сверхширокоугольная,

5 Мп (F/2,4) цветной фильтр 12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,

12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото,

12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная Фронтальная камера 10 Мп (F/2,2) 40 Мп (F/2,2) 10 Мп (F/2,2) 8 Мп (F/2,0) 16 Мп (F/2,5) 12 Мп (F/2,2) Биометрия Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Face unlock Сканер отпечатков пальцев под дисплеем Face unlock Защита IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Беспроводная зарядка + + + + + +

Конечно, характеристики дают лишь обобщённую информацию об устройствах. Чтобы оценить, как новинки ведут себя в реальных условиях эксплуатации, предстоит дождаться тестов.

Источник: The Verge