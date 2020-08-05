Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra в сравнении с предшественниками и конкурентами
Сегодня компания Samsung официально анонсировала свои новые смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Первый взгляд уже доступен на нашем сайте, а в этом материале предлагаем ознакомиться с основными отличиями новинок от предшественников и конкурирующих решений.
|Характеристики
|Samsung Galaxy Note20
|Samsung Galaxy S20
|Samsung Galaxy Note10
|Google Pixel 4
|OnePlus 8
|iPhone 11 Pro
|Начальная цена
|$999
|$999
|$949
|$799
|$699
|$999
|ОС
|Android 10 (One UI)
|Android 10 (One UI)
|Android 10 (One UI)
|Android 10
|Android 10 (OxygenOS)
|iOS 13.6
|Дисплей
|6,7 дюйма (2400×1080) OLED
|6,2 дюйма (3040×1440) OLED
|6,3 дюйма (2280×1080) OLED
|5,7 дюйма (2280×1080) OLED
|6,55 дюйма (2400×1080) OLED
|5,8 дюйма (2436×1125) OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|До 120 Гц
|60 Гц
|До 90 Гц
|До 90 Гц
|60 Гц
|Размеры ( мм)
|161,6×75,2×8,3 мм
|69,1×151,7×7,9 мм
|71,8x151x7,9 мм
|68,8×147,1×8,2 мм
|160,2×72,9×8 мм
|144×71,4×8,1 мм
|Вес
|194 г
|163 г
|168 г
|162 г
|180 г
|188 г
|Ёмкость батареи
|4300 мАч
|4000 мАч
|3500 мАч
|2800 мАч
|4300 мАч
|3046 мАч
|Процессор
|Snapdragon 865 Plus
|Snapdragon 865
|US: Snapdragon 855
|Snapdragon 855
|Snapdragon 865
|Apple A13 Bionic
|ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|6 ГБ
|8 ГБ или 12 ГБ
|4 ГБ
|Хранилище
|128 ГБ
|128 ГБ (microSD до 1 ТБ)
|256 ГБ
|64 или 128 ГБ
|128 или 256 ГБ
|64 или 256 или 512 ГБ
|Порты
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Lightning
|Основная камера
|12 Мп (F/1,8, 79°, OIS, 1/1,76″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная,
64 Мп (F/2,0, 76°)
|12 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,76″) широкоугольная,
64 Мп (F/2,0, OIS, 1/1,72″) телефото,
12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная
|12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото,
16 Мп (F/2,2, 123°, 1/3,1″) сверхширокоугольная,
12 Мп ( F/1,5-2,4, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная
|16 Мп (F/2,4, OIS, 52°, 1/3,6″) телефото,
12,2 Мп (F/1,7, OIS, 77°, 1/2,55″) широкоугольная
|48 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,0″) широкоугольная,
16 Мп (F/2,2, 116°) сверхширокоугольная,
2 Мп (F/2,4) макро
|12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото,
12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная
|Фронтальная камера
|10 Мп (F/2,2)
|10 Мп (F/2,2)
|10 Мп (F/2,2)
|8 Мп (F/2,0)
|16 Мп (F/2,0)
|12 Мп (F/2,2)
|Биометрия
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
|Face unlock
|Сканер отпечатков пальцев под дисплеем
|Face unlock
|Защита
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68 (только в операторских версиях)
|IP68
|Беспроводная зарядка
|+
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В данных таблицах представлены основные характеристики ряда популярных современных смартфонов, которые позволяют наглядно сравнить параметры новинок и других устройств в сопоставимом ценовом сегменте,
|Характеристики
|Samsung Galaxy Note20 Ultra
|Samsung Galaxy S20 Ultra
|Samsung Galaxy Note10 Plus
|Google Pixel 4 XL
|OnePlus 8 Pro
|iPhone 11 Pro Max
|Начальная цена
|$1299
|$1399
|$1099
|$899
|$899
|$1099
|ОС
|Android 10 (One UI)
|Android 10 (One UI)
|Android 10 (One UI)
|Android 10
|Android 10 (OxygenOS)
|iOS 13.6
|Дисплей
|6,9 дюйма (3088×1440) OLED
|6,9 дюйма (3200×1440) OLED
|6,8 дюйма (3040×1440) OLED
|6,3 дюйма (3040×1440) OLED
|6,78 дюйма (3168×1440) OLED
|6,5 дюйма (2688×1242) OLED
|Частота обновления
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|60 Гц
|До 90 Гц
|До 120 Гц
|60 Гц
|Размеры ( мм)
|164,8×77,2×8,1 мм
|166,9x76x8,8 мм
|162,3×77,2×7,9 мм
|160,4×75,1×8,2 мм
|165,3×74,4×8,5 мм
|158×77,8×8,1 мм
|Вес
|208 г
|222 г
|196 г
|193 г
|199 г
|226 г
|Ёмкость батареи
|4500 мАч
|5000 мАч
|4300 мАч
|3700 мАч
|4510 мАч
|3969 мАч
|Процессор
|Snapdragon 865 Plus
|Snapdragon 865
|Snapdragon 855
|Snapdragon 855
|Snapdragon 865
|Apple A13 Bionic
|ОЗУ
|12 ГБ ОЗУ
|12 или 16 ГБ ОЗУ
|12 ГБ ОЗУ
|6 ГБ ОЗУ
|8 или 12 ГБ ОЗУ
|4 ГБ ОЗУ
|Хранилище
|128 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ)
|128 или 256 или 512 ГБ (microSD до 1 ТБ)
|256 или 512 ГБ ОЗУ (microSD до 1 ТБ)
|64 ГБ или 128 ГБ
|128 или 256 ГБ
|64 или 256 или 512 ГБ ОЗУ
|Порты
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Lightning
|Основная камера
|108 Мп (F/1,8, OIS, 79°, 1/1,33″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,2, 120°) сверхширокоугольная,
12 Мп (F/3,0, 20°) телефото, Laser AF
|108 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,33″) широкоугольная,
48 Мп (F/3,5, OIS, 1/2,0″) перископическая телефото,
12 Мп (F/2,2) сверхширокоугольная,
0,3 Мп (F/1,0, TOF 3D) сенсор глубины сцены
|12 Мп (F/1,5 -2,4, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,1, OIS, 1/3,6″) телефото,
16 Мп (F/2,2, 1/3,1″) сверхширокоугольная,
0,3 Мп (TOF 3D) сенсор глубины сцены
|12,2 Мп (F/1,7, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
16 Мп (F/2,4, OIS, 1/3,6″) телефото
|48 Мп (F/1,8, OIS, 1/1,43″) широкоугольная,
8 Мп (F/2,4, OIS) телефото,
48 Мп (F/2,2, 116°, 1/2,0″) сверхширокоугольная,
5 Мп (F/2,4) цветной фильтр
|12 Мп (F/1,8, OIS, 1/2,55″) широкоугольная,
12 Мп (F/2,0, OIS, 1/3,4″) телефото,
12 Мп (F/2,4) сверхширокоугольная
|Фронтальная камера
|10 Мп (F/2,2)
|40 Мп (F/2,2)
|10 Мп (F/2,2)
|8 Мп (F/2,0)
|16 Мп (F/2,5)
|12 Мп (F/2,2)
|Биометрия
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
|Face unlock
|Сканер отпечатков пальцев под дисплеем
|Face unlock
|Защита
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|Беспроводная зарядка
|+
|+
|+
|+
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Конечно, характеристики дают лишь обобщённую информацию об устройствах. Чтобы оценить, как новинки ведут себя в реальных условиях эксплуатации, предстоит дождаться тестов.
Источник: The Verge