Samsung Galaxy S20 вскоре получат 120-герцевый режим при полном разрешении WQHD+

Все смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, как известно, получили экраны разрешением WQHD+ (3200х1440 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, но 120-герцовый режим доступен лишь в разрешении Full HD+, тогда как в родном WQHD+ максимум — 60 Гц. Многим это не понравилось, причем волна возмущений поднялась еще сильнее на фоне информации, что Samsung намерено ввела это ограничение для повышения автономности. Пользователи сразу же вспомнили скандал с замедлением iPhone. Судя по всему, Samsung решила пойти навстречу и добавить режим максимальной частоты обновления экрана 120 Гц при WQHD+. Соответствущее обновление, которое добавит режим 2K/120 Гц выйдет в течение 1-3 месяцев.

Радостную новость возмущенным фанатам сообщил редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах на своей страничке в социальной сети Twitter.

Samsung is working on optimizing software for WQHD+ 120hz on the S20 series and should release it in the next 1-3 months if all goes well.

