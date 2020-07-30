Samsung Galaxy Z Fold 2 получил более крупный внешний дисплей и обновлённую основную камеру с тремя модулями

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Готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 засветился в очередной утечке, благодаря чему можно ознакомиться с особенностями его дизайна.

На новых рендерах видно, что смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 получил обновлённый дизайн. В частности внутренняя камера, которая ранее располагалась в вырезе, теперь размещена в сквозном отверстии дисплея. Кроме того, внешний дисплей увеличился в размерах и теперь занимает почти всю половинку корпуса. Предыдущие слухи утверждали, что диагональ внешнего дисплея составит 6,23 дюйма. Для сравнения, в предыдущей модели использовался 4,6-дюймовый внешний дисплей, так что прирост в размерах достаточно существенный. Внутренний складывающий дисплей тоже увеличен – с 7,3 дюйма до 7,7 дюйма. Ещё одним заметным изменением в дизайне нового складного смартфона Galaxy Z Fold 2 является обновлённый блок основной камеры. Он включает три модуля и внешне напоминает камеру смартфона Galaxy Note 20 Ultra (по данным утечек).

Среди прочих улучшений в новинке ранее называли использование наиболее производительного на текущий момент мобильного процессора Snapdragon 865 Plus, батареи ёмкостью 4356 мАч и поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 ожидается 5 августа.

Источник: The Verge