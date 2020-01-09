Samsung готовится к очередному неудачному кварталу — прибыль рухнет на 34%





В конце 2018 года Samsung столкнулась с финансовыми трудностями из-за застоя в полупроводниковой промышленности на фоне снижения спроса на смартфоны и другие электронные устройства. С тех пор основные финансовые показатели южнокорейского гиганта неумолимо снижаются и результаты по итогам четвертого квартала 2019 года инвесторов обрадуют едва ли. Пока что есть только предварительная оценка, но едва ли будут существенные различия с окончательными суммами из полного финансового отчета, который, как обычно, будет опубликован только в конце месяца.

Итак, Samsung ожидает, что консолидированная выручка по итогам заключительного квартала 2019 года составит около 59 трлн вон ($50,4 млрд), что примерно соответствует прошлогоднему результату, равному 59,27 трлн вон ($50,72 млрд). В то же время это на 6,5% ниже показателя третьего квартала 2019 года, когда доход составил 63 трлн вон ($53,9 млрд).

Если говорить о показателе валовой прибыли, она составила около 7,1 трлн вон ($6,07 млрд) против 10,8 трлн вон ($9,24 млрд) годом ранее и 7,78 трлн вон ($6,65 млрд) — кварталом ранее. То есть выручка в годовом выражении снизилась на 34%, а в квартальном — 9%.

По итогам всего 2019 года выручка Samsung должна составить 229,5 трлн вон ($198 млрд), что соответствует сокращению на 5,8% в годовом выражении, а валовая прибыль упадет на 52,9%, до 27,7 трлн вон ($19,6 млрд).

Вышеприведенные оценки выполнены в соответствии с K-IFRS (корейская версия международного стандарта финансовой отчетности) — суммы взяты как средние значения диапазонов, в которые, как полагает производитель, попадут фактические значения. В компании оценивают квартальную выручку в 58~60 трлн вон, операционную прибыль — в 7,0~7.2 трлн вон.

В начале 2019 года Samsung говорила, что рассчитывает подтянуть основные финансовые показатели во втором полугодии, но сейчас наиболее вероятным представляется возвращение на траекторию роста уже в нынешнем квартале. Как известно, цены на память NAND и DRAM начали расти еще в конце 2019 года. К тому же, Samsung рассчитывает на дальнейший рост потребителей к смартфонам 5G после в целом успешного 2019 года. Также недавно представленные доступные флагманы Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite должны помочь смартфонному подразделению улучшить финансовые показатели перед выходом следующего флагмана Galaxy S20.

Источник: Samsung