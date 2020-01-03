В 2019 году Samsung продала 6,7 млн 5G-смартфонов, заняв более половины соответствующего сегмента





В минувшем году компания Samsung продала 6,7 млн смартфонов с поддержкой связи 5G. Это больше, чем ожидалось ранее. Отметим, на момент проведения выставки IFA 2019, которая проходила с 6 по 11 сентября 2019 года, объём продаж таких устройств Samsung составлял около 2 млн. И до конца года компания планировала увеличить этот показатель до 4 млн смартфонов. Таким образом, итоговый результат оказался существенно больше прогнозов.

Несмотря на то, что 6,7 млн устройств в общем годовом объёме продаж смартфонов выглядит не очень большим показателем, Samsung утверждает, что её устройства составляют 53,9% всего мирового рынка 5G-смартфонов.

Ожидается, что в 2020 году будет наблюдаться рост продаж моделей с поддержкой 5G на рынке смартфонов. В отличие от устройств 2019 года, которые в основном не имели поддержки 5G (или поддерживали новый стандарт связи только на определённых, более дорогих моделях), в следующем году ситуация будет изначально иной. Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 принесёт поддержку сети следующего поколения на все флагманские Android-смартфоны. Иными словами, компании Samsung (как и другим производителям) больше не потребуется создавать отдельную версию с поддержкой нового стандарта связи. Вместе с тем, это вызовет и рост конкуренции, в том числе и со стороны iPhone, который должен получить поддержку нового стандарта связи в 2020 году.

Увеличение числа операторов связи 5G также будет стимулировать потребителей приобретать устройства с поддержкой этого стандарта связи 5G. Так что можно ожидать существенного роста продаж 5G-смартфонов.

Источник: The Verge