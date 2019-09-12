Samsung и Xiaomi смогли нарастить поставки смартфонов в Центральной и Восточной Европе из-за проблем у Huawei





По данным исследовательской компании Counterpoint Research, компания Samsung смогла существенно нарастить объёмы поставок смартфонов в странах Центральной и Восточной Европы. По сравнению с предыдущим кварталом поставки увеличились на 8%, а если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, то рост составил уже внушительные 22%.

При этом рост поставок смартфонов Samsung наблюдается даже несмотря на тот факт, что в целом рынок Центральной и Восточной Европы остаётся на примерно одинаковом уровне. Таким образом, корейский производитель смог упрочить свои лидирующие позиции, захватив часть рынка, ранее принадлежавшую компании Huawei. Её продажи, напротив, заметно сократились после введения санкций со стороны США. Успеху также способствовала высокая популярность смартфонов серии A. В результат, рыночная доля Samsung в этом регионе по итогам второго квартала 2019 года составила 40%. Это в 2 раза больше, чем у компании Huawei, расположившейся на втором месте.

Комментируя рост поставок Samsung, Питер Ричардсон из Counterpoint Research заявил следующее:

«Samsung стала основным бенефициаром падения объёмов Huawei (и Honor), поскольку она могла предложить сопоставимый ассортимент смартфонов и заполнить пробелы в портфеле с помощью своих последних обновлений в рамках A-series».

Дополнительно отмечается, что почти 70% поставок смартфонов Samsung приходилось именно на линейку A-series. Такие характеристики, как тройная камера, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, отличное качество сборки, AMOLED-дисплей и многое другое по конкурентоспособным ценам, помогли смартфонам A-series занять значительную долю на рынке. Samsung Galaxy A50 был самой успешной моделью. Причём, помимо получения объемов от Huawei, Samsung также получила долю от местных брендов.

Несмотря на падение поставок у Huawei, в целом, у китайских брендов наблюдается рост объёмов сбыта. Китайские компании Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi и Realme (HOVXR) усиливают конкурентную борьбу за европейский рынок, что вызвано стагнацией на внутреннем китайском рынке. Потому эти бренды активно ищут новые регионы для роста и были особенно агрессивны в регионе Центральной и Восточной Европы, когда дело доходит до выпусков новых моделей, открытия флагманских магазинов, маркетинга и др. В результате, даже с учётом падения поставок Huawei, китайские бренды нарастили объёмы сбыта в этом регионе на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучше всего с задачей справилась компания Xiaomi, которая смогла опередить Apple и выйти на третье место в рейтинге. Показатели Xiaomi улучшились на 69% по сравнению с первым кварталом и на 33% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Этот успех также частично объясняется проблемами у Huawei.

Источник: counterpointresearch