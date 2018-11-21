Samsung, Micron и Hynix, похоже, не избежать штрафа за ценовой сговор на рынке DRAM

Несмотря на то, что суперцикл роста цен на память DRAM, длившийся девять кварталов, закончился, и, как известно, сейчас эта самая память начала дешеветь, угроза антимонопольного штрафа, нависшая дамокловым мечом над Samsung, Micron и Hynix в Китае, вовсе не миновала. Напротив, сейчас все указывает на то, что огромного штрафа этой троицей за ценовой сговор на рынке DRAM не избежать.

Со ссылкой на интервью главы государственной администрации Китая по регулированию рынка изданию Financial Times, доступное только по платной подписке, ресурс TechPowerUp сообщает, что антимонопольщиками, расследующим это дело, были собраны «многочисленные доказательства» участия вышеперечисленных производителей в сговоре, результатом которого стал резкий рост цен на DRAM.

«Антимонопольное расследование в отношении эти трех компаний существенно продвинулось вперед», – приводит источник слова главного китайского антимонопольщика.

Можно смело предположить, что расследование, начавшееся в начале лета, близится к завершению и вскоре антимонопольные регуляторы Китая огласят решение, которым с большой вероятностью станет штраф. Увы, точных сроков касательно вынесения решения источник не называет. Точный размер штрафа, который будет рассчитан по данным продаж DRAM в Китае в период с 2016 по 2017 год, тоже неизвестен, но ранее говорилось, что сумма может достичь впечатляющих $8 млрд.

Стоит отметить, что аналогичное разбирательство против этой троицы, которая суммарно занимает 96% мирового рынка DRAM, ведется в США.

Источник: TechPowerUp