Samsung, Micron и Hynix грозит штраф до $8 млрд за ценовой сговор на рынке DRAM

Не секрет, что память DRAM дорожает уже много кварталов подряд, за 2017 год цены выросли на 47%, что является самым высоким показателем за последние 30 лет. В декабре прошлого года ситуация привлекла внимание Департамента контроля над ценообразованием Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC), а в начале этого года китайские антимонопольщики наведались к Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. Теперь же DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники пишет, что этой троице, которая суммарно занимает 96% мирового рынка DRAM, грозит крупный штраф за сговор с целью повышения цен и получения сверхприбыли от продажи микросхем ОЗУ.

Если по результатам расследования вышеупомянутые компании будут признаны виновными в сговоре, то по китайским законам штраф за антимонопольные действия может составить от $800 млн до $8 млрд. Точная сумма штрафа будет рассчитана исходя из суммарного дохода, полученного от продаж DRAM на рынке Китая.

Подтвердятся ли подозрения китайских регуляторов касательно сговора Samsung, Micron и Hynix нам еще предстоит узнать, но эту троицу вместе с Infineon и Elpida Memory ранее уже штрафовали в США за сговор с целью фиксации цен на рынке DRAM в период апреля 1999 года по июнь 2002 года. Что интересно, вскоре после инцидента Infineon распрощалась с рынком DRAM, а Elpida стала частью Micron. Китай стремится не только уменьшить зависимость от зарубежных производителей микросхем, но и стать одним их крупнейших мировых производителей этой продукции, государство всячески поддерживает местных производителей вроде Yangtze Memory Technologies (YMTC).

Источник: DigiTimes