Samsung начинает продажи в Украине флэш-накопителя Bar Plus с интерфейсом USB 3.1 и скоростью чтения до 300 МБ/с

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Компания «Samsung Electronics Украина» сообщила о старте продаж в Украине USB-флэш накопителя Bar Plus. Данная новинка доступна в виде моделей ёмкостью от 32 до 256 ГБ и может использоваться с любим устройством — персональным компьютером, ноутбуком, мобильным телефоном и планшетом. Устройство обеспечивает максимальную скорость чтения данных до 300 МБ/с.

Флеш-накопитель нового поколения выполнен в металлическом корпусе и оснащён интерфейсом подключения USB 3.1. Как заявляет производитель, для данного накопителя применяется водонепроницаемый, ударопрочный, термостойкий, магнитоустойчивый, а также устойчивый к рентгеновскому излучению корпус. В частности, рабочий диапазон температур заявлен от 0 до 60 градусов Цельсия, также обеспечивается сохранение работоспособности при погружении в воду на глубину до 1 метра до 72 часов. Новинка имеет размеры 15,46х40,00х12,00 мм и массу 11,5 г. Накопитель обеспечивается ограниченной 5-летней гарантией производителя.

USB-флэш накопитель Samsung Bar Plus поступил в продажу в Украине с 27 апреля.