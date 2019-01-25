Samsung наглядно объяснила преимущества и возможности SoC Exynos 9820 смартфона Galaxy S10

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В конце прошлого года компания Samsung анонсировала мобильный чипсет Exynos 9820, который будет использоваться в грядущих смартфонах Galaxy S10 наряду с SoC Snapdragon 855. Этот процессор обеспечивает прирост производительности на уровне 40%. А теперь Samsung наглядно пояснила, за счёт чего обеспечен этот прирост.

Система-на-чипе Samsung Exynos 9820 использует трёхкластерную архитектуру. Он содержит вычислительные ядра как собственной разработки, так и решения ARM. Для выполнения ресурсоёмких задач предназначены два высокопроизводительных вычислительных ядра M4, которые работают на 20% быстрее по сравнению с прошлогодними ядрами M3. Для обеспечения оптимальной производительности со сбалансированным энергопотреблением служат два вычислительных ядра ARM Cortex A75. Наконец, для выполнения базовых задач предназначены четыре энергоэффективных вычислительных ядра ARM Cortex A55.

Что касается графической подсистемы, то процессор Samsung Exynos 9820 получил новый GPU Mali-G76, который включает 12 ядер и обеспечивает прирост производительности на уровне 40% по сравнению с прошлогодним графическим решением. Несмотря на то, что прошлогодний GPU содержал целых 18 ядер, в Mali-G76 используются новые ядра, которые включают в 2 раза больше вычислительных блоков по сравнению с G72. Таким образом, одно новое ядро сопоставимо с двумя прошлогодними ядрами.

Новая система-на-чипе может эффективно использоваться в смартфонах, оснащённых большим количеством камер. Всего поддерживается до 5 модулей. При этом поддерживается запись видео в разрешении 8K с применением 10-битного кодека HEVC. Также поддерживаются дисплеи с разрешением 4K и широким динамическим диапазоном на базе стандарта HDR10+.

Новый блок NPU в чипсете Samsung Exynos 9820 получил сразу 7-кратный прирост производительности в задачах искусственного интеллекта по сравнению с прошлогодним решением. Благодаря этому смартфон сможет выполнять задачи машинного обучения локально – без подключения к облачным сервисам. Таким образом, задачи ИИ будут обрабатываться быстрее и безопаснее.

Также сообщается, что процессор Exynos 9820 получил модем LTE-Advanced Pro с поддержкой LTE Cat. 20 и скоростью загрузки данных до 2 Гбит/с. Для обеспечения поддержки 5G возможно объединение с отдельным модемом Exynos Modem 5100.

Наконец, процессор Exynos 9820 изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса на базе технологии LPP FinFET. Это обеспечивает снижение энергопотребления на 10% по сравнению с прошлогодним 10-нм техпроцессом LPP.

Источник: gsmarena