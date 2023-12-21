Утечка спецификаций Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra — их презентуют 17 января

Известный инсайдер Эван Бласс поделился фотографией с обратным отсчетом к презентации Galaxy Unpacked. Там сообщается, что событие начнется в 3:00 по корейскому времени 18 января. У нас будет 20:00 17 января. Бласс также поделился утечкой спецификаций флагманской линейки Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra, которую и будут представлять.

Согласно этим данным, Samsung снова будет предлагать три модели в рамках линейки. Это стандартный Galaxy S24 с 6,2-дюймовым экраном, S24 Plus с диагональю 6,7 дюйма и S24 Ultra с экраном 6,8 дюйма. Все три смартфона работают на новейшем флагманском процессоре Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3, хотя за пределами США, Канады и Китая телефоны будут работать на собственном процессоре Samsung Exynos 2400.

S24 Ultra получит 200-Мп основной сенсор (как и S23 Ultra), а S24 и S24 Plus – 50-Мп. Телеобъектив S24 Ultra будет иметь 10-кратный зум, в то время как другие две модели – 3-кратный. Другие слухи о характеристиках камер включают 10-Мп телефотосенсоры на S24 и S24 Plus, а также пару телефотообъективов на Ultra – один 50-Мп с 5-кратным оптическим зумом и один 10-Мп с 3-кратным оптическим зумом. Все три телефона должны оснащаться 12-Мп ультраширокоугольной и 12-Мп селфи-камеры.

Что касается аккумуляторов, то, согласно утечке, S24 будет емкостью 4 000 мАч, S24 Plus – 4 900 мАч, а Ultra – 5 000 мАч. Все модели защищены от воды и пыли по стандарту IP68, а спецификации подтверждают, что в конструкции S24 Ultra будет использован титан, в отличие от алюминия S24 и S24 Plus.