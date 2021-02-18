Samsung покажет новые телевизоры с «передовыми технологиями» 2 марта
Samsung разослала приглашение на следующую крупную онлайн-презентацию Unbox & Discover 2021 — она пройдет 2 марта.
Еще в начале 2021 года Samsung представила модельный ряд телевизоров 2021 года — в новую линейку вошли модели как улучшенные модели Mini-LED, так и принципиально новые Micro-LED.
Що показала Samsung на презентації «Перший погляд 2021»: 4K та 8K телевізори Neo QLED з підсвічуванням Mini-LED, цілковито нові Micro-LED та оновлені дизайнерські Frame
На Unbox & Discover 2021 южнокорейский производитель обещает «поделиться своим видением того, как новейшие инновационные продукты компании призваны переосмыслить роль телевизора за счет передовых технологий, стильного дизайна и эффективных партнерских отношений».
Samsung не спешит раскрывать, чему именно будет посвящено выступление Хан Чон-Хи, вице-президента подразделения Samsung Visual Displays. Но более ранние утечки указывали на выпуск моделей телевизоров QD-OLED, которые будут сочетать технологии квантовых точек и OLED. Сможет ли технология QD-OLED переосмыслить роль ТВ и каким образом, узнаем через пару недель.