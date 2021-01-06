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Samsung анонсував нові 4K та 8K телевізори Neo QLED — з підсвічуванням Mini-LED та квантовими точками

Samsung анонсував нові 4K та 8K телевізори Neo QLED — з підсвічуванням Mini-LED та квантовими точками

Samsung анонсував нові 4K та 8K телевізори Neo QLED — з підсвічуванням Mini-LED та квантовими точками


Samsung анонсував поліпшену серію 4K та 8K телевізорів QLED модельного ряду 2021 року, яка виділяється технологією Mini-LED. Ця технологія забезпечує вищий контраст, більш динамічний HDR і вищу точність передачі кольору в порівнянні з ЖК-моделями минулих поколінь шляхом використання більшої кількості світлодіодів меншого розміру, зосереджених в більшій кількості зон. Раніше перевести свої телевізори на Mini-LED вирішили LG та TCL. Ми розповідали детально про переваги технології Mini-LED в одному із наших попередніх матеріалів. Для просування нової лінійки Samsung створила окремий бренд — Neo QLED.

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Усього в рамках серії Neo QLED компанія Samsung анонсувала дві 8K моделі (QN900A і QN800A) та три 4K (QN95A, QN90A і QN85A). У всіх моделей буде підтримка HDMI 2.1, частоти оновлення 120 Гц та набір фірмових технологій компанії. Ми детальніше розповімо про них в окремій статті. Детальні характеристики, ціни та дати початку продажу поки не повідомляються.

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Для нової серії Samsung створила пульт ДУ з вбудованим фотоелектричним модулем. Завдяки цьому пристрій може постійно поповнювати запас свого акумулятору від сонячного світла. Також він оснащений портом USB-C для швидкої зарядки від мережі. За даними компанії внутрішня батарея може прослужити до семи років, що відповідає середньому життєвому циклу телевізора.

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