Samsung представила хромбуки Chromebook 4 и Chromebook 4+ с обновлённым дизайном и USB-C по цене от $230

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Samsung обновила линейку хромбуков, выпустив сразу два портативных компьютера на Chrome OS – Chromebook 4 и Chromebook 4+. Обе новинки получили строгий классический дизайн, гигабитный Wi-Fi, встроенный доступ к голосовому помощнику Google Assistant и магазину приложений Google Play.

Базовая версия хромбука оснащена 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366×768 пикселей и весит всего 1,1 кг. Модель Chromebook 4+ имеет 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, соответственно, вес устройства составляет уже 1,7 кг. Аппаратной основой ноутбуков является двухъядерный процессор Celeron N4000 с частотой 1,1 ГГц и встроенным графическим ядром UHD Graphics 600. Пользователи могут выбрать конфигурацию из 4 / 6 ГБ оперативной памяти и 32 / 64 ГБ накопителя. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Chromebook 4 и 4+ оборудованы портом USB-C (15,6-дюймовая модель имеет два USB-C по одному на каждой стороне ноутбука) для зарядки, передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с и подключения 4K-монитора. В комплекте также предусмотрена зарядка мощностью 30 Вт. Автономность Chromebook 4 составляет 12,5 часов, а Chromebook 4+ – 10,5 часов.

Хромбуки уже можно приобрести в интернет-магазине Samsung и на Best Buy по цене от $230 за Chromebook 4 и от $300 за Chromebook 4+.

Источник: The Verge