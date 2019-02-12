Samsung представила линейку QLED телевизоров модельного ряда 2019 года с ценами до $15 тыс.

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Месяц спустя после первого анонса на выставке CES 2019 компания Samsung представила полную линейку QLED телевизоров модельного ряда 2019 года. Пользователям предлагаются модели с разрешением изображения 8K и 4K, а также обновлённые версии Frame и Serif, которые ориентированы на эстетов и напоминают скорее предметы мебели.

В соответствии с последними трендами, телевизоры модельного ряда 2019 года стали крупнее. Для каждой модели серии Q теперь доступны версии с диагональю экрана 75 и 82 дюйма. Линейка 8K телевизоров Q900 и вовсе включает версии с диагональю экрана 85 и 98 дюймов.

В премиальных линейках Q90 и Q80 используется технология Ultra Viewing Angle, которая изменяет панель телевизоров таким образом, чтобы подсветка проходила через всю панель равномерным потоком на всём экране. По словам компании, результатом этой технологии является отличная картинка, где бы ни сидел зритель перед телевизором. Ещё одним преимуществом технологии является снижение уровня слишком яркого света.

Телевизоры серий Q90, Q80 и Q70 получили функцию локального затемнения для полного массива подсветки. Уровень яркости подсветки светодиодов корректируется для каждой сцены вплоть до полного выключения. Благодаря этому обеспечивается оптимальный уровень контрастности изображения и чёрного цвета. Тем самым качество изображения приближается к возможностям OLED панелей.

В QLED телевизорах Samsung модельного ряда 2019 года дополнительно реализована поддержка функций искусственного интеллекта. При желании пользователя, телевизоры могут в режиме реального времени подстраивать параметры звука и изображения в зависимости от типа воспроизводимого контента. Например, при трансляции новостей будет обеспечиваться наилучшее воспроизведение голоса.

В новых телевизорах на базе платформы Tizen появились и новые программные функции. В частности, внедрена поддержка AirPlay 2, iTunes Movies и приложения TV Shows. Все эти возможности станут доступны пользователям весной 2019 года. Функция Universal Guide будет учитывать сервисы подписки, избранное и модели просмотра при рекомендациях наиболее подходящего для просмотра контента. Кроме того, Samsung улучшила игровой режим и Ambient Mode, при активации которого телевизор отображает объекты искусства в периоды простоя.

Samsung поделилась информацией о цене лишь некоторых новых моделей телевизоров:

Q900 8K 85 дюймов – $15000;

Q900 8K 82 дюйма – $10000;

Q900 8K 75 дюймов – $7000;

Q900 8K 65 дюймов – $5000;

Q90R 4K 65 дюймов – $3500;

Q70R 4K 65 дюймов – $2200;

Q60R 4K 65 дюймов – $1800;

Q60R 4K 55 дюймов – $1200.

Источник: The Verge