Samsung обновила линейки стильных 4K телевизоров Frame и Serif

Накануне проведения выставки потребительской электроники CES 2019 компания Samsung заявила о грядущем обновлении двух своих линеек стильных 4K телевизоров: Frame и Serif. Эти устройства ориентированы на эстетов. Дизайнеры компании попытались переосмыслить то, как может выглядеть современный телевизор.

Обновлённая серия Frame обеспечивает улучшенное качество изображения по сравнению с предшественниками. Эти телевизоры получили дисплеи на базе технологии квантовых точек и теперь обеспечивают более широкий динамический диапазон. Вместе с тем, появилась модель с новой диагональю дисплея – 49 дюймов (прошлогодние версии имели диагональ экрана 43, 55 и 65 дюймов).

Телевизоры серии Frame ориентированы на тех пользователей, которые не считают, что телевизор должен быть центральным элементом гостиной комнаты. Он должен гармонировать с декором и выглядеть как произведение искусства в рамке, когда телевизор выключен (цвет рамки можно выбирать из различных вариатнов). В специальном режиме Art Mode телевизор адаптируется под освещение в комнате таким образом, чтобы изображение выглядело более натуральным. Покупатели могут выбрать из сотен произведений искусства, собранных в нескольких музеях, чтобы составить список предпочитаемых заставок. Подписка на Art Store стоит $4,99 в месяц.

Как и в предыдущих моделях, телевизоры серии Frame модельного ряда 2019 будут включать в себя блок Samsung One Connect, который отделяет все основные порты подключения (HDMI, питание и т.д.) от экрана телевизора и передаёт всю информацию через один кабель. В устройствах интегрирован виртуальный ассистент Bixby.

В серии Serif идеи из Frame получили своё дальнейшее развитие. В результате, устройство выглядит не как телевизор, а скорее напоминает элемент мебели и содержит полочку на верхней панели. Тканевое покрытие скрывает интерфейсные разъёмы. В 2019 году также планирует расширить перечень доступных вариантов диагонали экрана. Если первая модель Serif предлагалась лишь в одном 4-дюймовом исполнении, но устройства модельного ряда 2019 года уже предлагают выбор из версий с диагональю дисплея 43, 49 и 55 дюймов. Дополнительно планируется расширить сферу продаж телевизоров Serif.

Отмечается, что новые телевизоры не только выглядят стильно, и достаточно функциональны. Они основаны на собственной платформе Samsung Tizen и содержат в предустановленном виде ряд популярных приложений и сервисов.

Информация о цене и сроках начала продаж новых телевизоров Samsung Frame и Serif пока не сообщается.

Источник: The Verge