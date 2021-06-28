Онлайн-трансляция Samsung на MWC 2021 с «переосмыслением умных часов» (начало в 20:15)





Онлайн-трансляция Samsung Galaxy Experience в рамках выставки MWC 2021 начнется в 20:15 по Киеву и будет транслироваться в прямом эфире — следить за анонсами можно будет прямо в этой новости (окно плеера ниже).

Мероприятие посвящено «переосмыслению умных часов» — на подходе, как известно, линейка умных часов Galaxy Watch4. Накануне утечки раскрыли дизайн и некоторые характеристики грядущих новых часов Samsung под управление новой унифицированной платформы Google Wear. По предварительным данным, в линейку войдут спортивные Galaxy Watch4 Active (обновление Galaxy Watch Active2 2019 года) в двух размерах (40 и 44 мм) и четырех расцветках (черном, зеленом, серебристом и золотистом) и классические Galaxy Watch4 с вращающимся безелем — прямой наследник прошлогодних Galaxy Watch3.

В утечках последнего времени также фигурировали новые складные смартфоны Samsung Galaxy — смартфон-планшет Z Fold3 и раскладушка Z Flip3. Но их анонс сегодня крайне маловероятен. Ожидается, что складные смартфоны Samsung покажет на августовском Galaxy Unpacked. Ранее были слухи, что новые умные часы Galaxy Watch выйдут вместе с Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, а сегодня нам расскажут больше подробностей о загадочной унифицированной платформе Google Wear.