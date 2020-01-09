Samsung представила проект Neon по созданию «цифровых людей» и SelfieType, как новый способ ввода текста без клавиатуры

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Подразделение STAR Labs, входящее в состав Samsung, анонсировало загадочный проект под названием Neon. Это стартап, который будет заниматься созданием «искусственных людей» – цифровых образов, способных полностью копировать человека, его мимику, речь и поведение.

Ранее руководитель проекта Пранав Минстри (Pranav Mistry) написал в твиттере, что технология Core R3, используемая компанией, теперь может автономно создавать новые образы, движения, диалоги, полностью отличные от полученных исходников. Судя по всему, для этих целей используется технология захвата движения Motion Capture. На видео, которое уже несколько дней гуляет по сети, можно увидеть примеры цифровых образов, и, стоить признать, выглядят они довольно реалистично. Если это те самые «искусственные люди», сгенерированные компьютером, то это огромный шаг вперёд по сравнению с существующими технологиями.

В недавнем интервью Пранав Минстри дал понять, что такие цифровые образы станут основной технологией в 2020-х годах. Сейчас их можно наблюдать в играх и фильмах.

«Мы планируем сделать Neon доступным как для деловых партнёров, так и для потребителей по всему миру, – говорится в сообщении компании. – Ещё рано говорить о бизнес-модели или ценах, мы планируем запустить бета-версию Neon для избранных партнёров позже в этом году».

Помимо Neon, на выставке CES 2020 компания Samsung также представила ещё один проект SelfieType по созданию виртуальной клавиатуры с использованием фронтальной камеры смартфона и алгоритмов искусственного интеллекта.

Новый способ ввода позволяет пользователям набирать текст, не касаясь экрана, и может работать со смартфонами, планшетами и ноутбуками. Компания опубликовала видео, демонстрирующее сценарии использования SelfieType.

Источники: The Verge и Engadget