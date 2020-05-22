Samsung представила Terrace — свой первый уличный телевизор. Он не боится пыли, дождя и прямых солнечных лучей

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Samsung продолжает расширять ассортимент своих телевизоров, осваивая все новые и новые ниши. Новое пополнение в стоящем особняком lifestyle-семействе, куда входят интерьерные модели Serif и Frame, а также линейка для миллениалов Sero, — модель Samsung Terrace, чьё название прямо указывает на ключевую особенность новинки. Как большинство уже догадалось, она предназначена для использования на улице. К слову, это первый уличный телевизор Samsung.

Корпус Samsung Terrace защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями степени IP55 (защита от пыли и струй воды). То есть, устройству не страшен сильный дождь и ветер с пылью. Не страшны ему и прямые солнечные лучи — пиковая яркость экрана QLED 4K заявлена на уровне рекордных 2 тыс. нит, так что можно особо не переживать за этот аспект. Для сравнения, у обычных телевизоров показатель редко превышает 600 нит, а для мониторов считается нормой 250-300 нит. А вот мороза он боится — устройство не рассчитано на работу при отрицательных температурах.

Еще одна особенность Samsung Terrace — поддержка технологии HDBaseT. То есть, аудио- и видеоданные, сигналы от внешних источников, подключение к сети интернет и питание — все обеспечивается одним кабелем, подключенным к отдельному блоку с разъемами, который предполагается держать внутри помещения. Никаких других разъемом у Samsung Terrace нет. Что касается беспроводных возможностей, есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

По остальным характеристикам и возможностям Samsung Terrace мало чем отличается от флагманских QLED моделей с разрешением 4К модельного ряда 2020 года.

Модель Samsung Terrace будет доступна с экранами трех разных диагоналей: 55, 65 и 75 дюймов. Рекомендованные цены для США на них следующие:

55 дюймов — $3,5 тыс. (около 94 тыс. грн)

65 дюймов — $5 тыс. (около 134 тыс. грн)

75 дюймов — $6,5 тыс. (около 174 тыс. грн)

Здесь важно учитывать, что специализированные уличные телевизоры в принципе недешевые. Как отмечает The Verge, цены у таких производителей как SunBriteTV еще выше, называя в качестве примера цены в $10 000 за 75-дюймовую модель. Высокая цена на такие телевизоры обусловлена защитой от атмосферных воздействий и другими техническими усовершенствованиями.

Samsung особо подчеркивает, что при защищенном корпусе Terrace получился достаточно утонченным — с безобидными рамками и толщиной всего 59 мм.

Для тех, кому окажется недостаточно возможностей встроенной двухканальной акустической системы мощностью 20 Вт, Samsung предлагает новый саундбар Terrace Soundbar, соответствующий той же степени защиты.

Samsung Terrace уже поступил в продажу в США и Канаде, а вскоре должен выйти на рынки Германии, Австралии, Новой Зеландии и других стран. Кстати, вдобавок к обычной потребительской модели в будущем Samsung обещает выпустить «профессиональную» версию The Terrace. Она должна выйти до конца года.

Источник: The Verge