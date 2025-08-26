Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "обновленный процессор", 600 нит и 8000 мАч за €400

Новости Устройства 26.08.2025 comment views icon

Samsung официально анонсировала планшет Galaxy Tab S10 Lite после нескольких недель утечек и слухов. Компания заявляет об использовании «обновленного процессора» и «увеличенного объема памяти».

Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite получил 10,9-дюймовый LCD-экран с разрешением 2112х1320 пикселей. Он поддерживает пиковую яркость в 600 нит и имеет пониженное излучение синего света, чтобы уменьшить нагрузку на глаза во время длительного использования.

Устройство основано на процессоре Exynos 1380, который использовался в смартфоне Galaxy A54 еще в 2023 году. Устройство также может быть оснащено оперативной памятью объемом 6 или 8 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 128 или 256 ГБ. Еще есть слот для установки карт памяти емкостью до 2 ТБ. На задней панели расположилась одиночная 8-мегапиксельная камера, а фронтальная камера ─ 5-мегапиксельная.

Питание обеспечивает батарея емкостью 8000 мА-ч с поддержкой Super-Fast Charging. Вероятно, речь идет о зарядке мощностью 45 Вт, хотя в официальном пресс-релизе Samsung это прямо не указано. Новинка поддерживает беспроводные стандарты связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и 5G. Устройство имеет размеры 165,8х254,3х6,6 мм и вес 524 г. Samsung Galaxy Tab S10 Lite работает под управлением Android 15.

В комплекте поставляется S Pen. Программное обеспечение планшета содержит набор творческих инструментов для стилуса. Для устройства отдельно можно приобрести клавиатуру Book Cover Keyboard. Она имеет специальную клавишу Galaxy AI, которая обеспечивает быстрый доступ к функциям искусственного интеллекта. Кроме того, пользователям будет доступна функция Google Circle to Search для поиска контента, Samsung Notes с распознаванием рукописных заметок и математических формул. На планшет предустановлены приложения Goodnotes (полная версия бесплатно на 1 год), Clip Studio Paint (пробный период на 6 месяцев плюс 20% скидки на первую подписку), LumaFusion (66% скидки и 1 месяц бесплатного доступа к пакету Creator Pass), Notion AI Plus (1 месяц пробного доступа), Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook и Picsart.

Цена

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite доступен в трех цветах: сером, серебристом и кораллово-красном. Стартовая цена составляет €400. Продажи начнутся 5 сентября.

Источник: techpowerup, gsmarena

