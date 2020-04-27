Samsung работает над смартфоном с выдвижной фронтальной камерой





Компания Samsung старается скрыть фронтальную камеру с лицевой панели своих смартфонов. Для этого она использует вырезы и отверстия в дисплее, а также разрабатывает решение, которое позволит полностью спрятать камеру под дисплеем. А тем временем, она может воспользоваться приёмом, уже опробованным другими производителями – оснастить смартфон выдвижным модулем камеры.

По данным известного инсайдера OnLeaks, инженеры компании как раз работают над таким устройством. Он опубликовал рендеры грядущего смартфона Samsung (вероятно, серии Galaxy A), фронтальная камера которого размещена в выдвижном модуле на верхней грани корпуса. Благодаря этому удастся реализовать сплошной дисплей без вырезов и отверстий без использования крупной верхней рамки. Но негативным аспектом такого подхода можно назвать необходимость ожидания перед началом использования камеры.

Пока что многие данные об этом устройстве остаются неизвестными. На изображении можно видеть, что аппарат содержит тройную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Таким образом, можно предположить, что это будет устройство бюджетного или среднего уровня, лишённое AMOLED дисплея и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Примерные сроки анонса этой модели также не называются.

Источник: Engadget