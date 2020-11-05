Samsung разработала новый фотосенсор, способный отслеживать движения с частотой 120 Гц на расстоянии до 5 м

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Семейство сенсоров Samsung ISOCELL для камер смартфонов приросло очередной новинкой — ISOCELL Vizion 33D. И это 3D Time of Flight (3D ToF) сенсор, способный с высокой точностью измерять расстояние и отслеживать быстро движущиеся объекты для обеспечения качественного эффекта боке, в том числе и в видеороликах.

Samsung ISOCELL Vizion 33D создает карты глубины разрешением 640×480 пикселей. Оптический формат — 1/3,2 дюйма (размер ячейки — 7 мкм). Сенсор способен измерять расстояния в пределах от 0,2 м до 5 м при разрешении 10 или 12 бит. Частота при отслеживании движения достигает 120 кадров в секунду.

При использовании в качестве вспомогательного средства автофокусировки требуется мощность 200 мВт (общий показатель для сенсора и ИК-подсветки). При непрерывном отслеживании, например, в AR-приложениях и рендеринге видео с эффектом боке энергопотребление возрастает 400 мВт, но показатель все равно не достаточно большой, чтобы сильно ударить по автономности.

Отличительной особенностью является технология Deep Trench Isolation для сокращения перекрестных помех между пикселями для более точного отделения объекта от фона.

Samsung ISOCELL Vizion 33D можно использовать для распознавания лиц, защиты приложений мобильных платежей и разблокировки телефона, так что его можно использовать в качестве вспомогательного модуля не только в основных, но и во фронтальных камерах.

3D ToF сенсор входит в конфигурацию основной камеры Galaxy S20 Ultra и, вероятнее всего, в будущем Samsung продолжит развивать и продвигать технологию. Сейчас лидером сегмента ToF сенсоров с долей 50% является Sony (в камерах новейших iPad и iPhone используются 3D-сенсоры производства Sony).