Samsung SDI начнет выпускать новый тип аккумуляторов для смартфонов по той же технологии, что и для электромобилей. Их емкость будет на 10% больше при тех же физических размерах

Samsung SDI, подразделение Samsung, отвечающее за производство аккумуляторов, решило создавать батареи для смартфонов, позаимствовать технологию производства батарей для электромобилей. Изменение конструкции позволит увеличить емкость на 10% при том же размере. Об этом пишет THE ELEC.

Метод производства аккумуляторов Gen 5 EV основан на укладывании слоев друг на друга, а не на скручивании их в рулон. Это позволяет лучше заполнить имеющийся объем. Послойная укладка также исключает риск деформации и позволяет гораздо лучше использовать имеющееся пространство.

Компания Samsung SDI также объявила о том, что производство новых аккумуляторов начнется на заводе в Чхонане. Работает пилотная производственная линия в Тяньцзине, Китай. Четыре из 12 линий, входящих в комплекс «M Line», будут модернизированы. Пока производство не крупносерийное.

Новые батареи, предположительно, будут установлены в топовом смартфоне Galaxy, но Samsung SDI работает и с другими клиентами. Один из них — Apple (в настоящее время в технику купертинского гиганта устанавливаются аккумуляторы Amperex и иногда LG). Apple использует многоячеистую структуру, при которой несколько аккумуляторов соединяются, чтобы увеличить емкость iPhone. Они L-образные. Это сделано из-за ограничений увеличения плотности энергии малых аккумуляторов. В прошлом Samsung SDI поставляла аккумуляторы для MacBook и iPad.

Компания Xiaomi также обещает увеличить емкость батарей на 10% без изменения их размера, а OPPO разработал технологию для уменьшения потери емкости после нескольких циклов зарядки-разрядки.