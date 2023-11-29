Samsung в следующем году изменит название процессоров Exynos на Dream Chip, — источник

Samsung откажется от нейминга своих процессоров Exynos и в следующем году она может провести ребрендинг. У Exynos сейчас не лучшая репутация, и источники сообщают, что Samsung переименует свой кремний в Dream Chip.

Больше года ходят слухи о Dream Team – якобы это команда инженеров высокого уровня, работающая над следующим поколением SoC Exynos 2400, передает SamMobile. Серия Galaxy S22 на базе последнего пока флагманского Exynos 2200 была омрачена проблемами в самом начале. Позже все оптимизировали, но многие поклонники Samsung потеряли доверие к Exynos, особенно после того, как Samsung сделал перерыв в год и оснастил линейку Galaxy S23 процессорами Qualcomm (и ранее использовались для американского и некоторых других рынков).

Согласно сообщению @OreXda на X (ранее Twitter), Samsung сделает еще один шаг в своих усилиях вернуть доверие своим клиентам и проведет масштабный ребрендинг. По его данным, будущие чипы Samsung больше не будут называться Exynos. Компания проведет ребрендинг на Dream Chip — название, вдохновленное вышеупомянутым Dream Team. По мнению источника, ребрендинг из Exynos на Dream Chip состоится по всей линейке, а не только для флагманских процессоров.

Goodbye Exynos.

Hello Dream Chip. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) November 28, 2023

Источник этих слухов не имеет списка точных прогнозов, а его репутация омрачена несколькими неточными публикациями относительно так и не выпущенного процессора Exynos 2300, поэтому стоит оценивать их со здоровым скепсисом. Однако, учитывая относительно плохую репутацию Exynos, нетрудно представить, что Samsung может захотеть провести ребрендинг своей линейки чипов в 2024 году. Хотя над названием можно еще поработать.