Новости Устройства 29.11.2023 в 10:38 comment views icon

Samsung в следующем году изменит название процессоров Exynos на Dream Chip, — источник

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Юрій Орос

Автор новин

Samsung в следующем году изменит название процессоров Exynos на Dream Chip, — источник

Samsung откажется от нейминга своих процессоров Exynos и в следующем году она может провести ребрендинг. У Exynos сейчас не лучшая репутация, и источники сообщают, что Samsung переименует свой кремний в Dream Chip.

Больше года ходят слухи о Dream Team – якобы это команда инженеров высокого уровня, работающая над следующим поколением SoC Exynos 2400, передает SamMobile. Серия Galaxy S22 на базе последнего пока флагманского Exynos 2200 была омрачена проблемами в самом начале. Позже все оптимизировали, но многие поклонники Samsung потеряли доверие к Exynos, особенно после того, как Samsung сделал перерыв в год и оснастил линейку Galaxy S23 процессорами Qualcomm (и ранее использовались для американского и некоторых других рынков).

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Согласно сообщению @OreXda на X (ранее Twitter), Samsung сделает еще один шаг в своих усилиях вернуть доверие своим клиентам и проведет масштабный ребрендинг. По его данным, будущие чипы Samsung больше не будут называться Exynos. Компания проведет ребрендинг на Dream Chip — название, вдохновленное вышеупомянутым Dream Team. По мнению источника, ребрендинг из Exynos на Dream Chip состоится по всей линейке, а не только для флагманских процессоров.

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Источник этих слухов не имеет списка точных прогнозов, а его репутация омрачена несколькими неточными публикациями относительно так и не выпущенного процессора Exynos 2300, поэтому стоит оценивать их со здоровым скепсисом. Однако, учитывая относительно плохую репутацию Exynos, нетрудно представить, что Samsung может захотеть провести ребрендинг своей линейки чипов в 2024 году. Хотя над названием можно еще поработать.

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