Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов — Apple продержалась пять месяцев

Samsung Electronics вернула себе лидерство в мировых продажах смартфонов лишь спустя пять месяцев после того, как уступила Apple. Согласно официальным данным, возвращение произошло благодаря выходу новых смартфонов Galaxy S24 с функциями искусственного интеллекта.

В сентябре прошлого года Samsung уступила первую позицию Apple, но Galaxy 24, который имеет ряд функций искусственного интеллекта, получил положительную реакцию на рынке с момента своего дебюта в январе. В феврале Samsung продала 19,69 млн смартфонов и захватила 20% рынка. Apple продала 17,41 млн телефонов и имеет долю 18%, согласно данным исследователей рынка Counterpoint Research. Аналитики объясняют возвращение Samsung на первое место высокими продажами на рынках Соединенных Штатов и Европы.

Производитель серии смартфонов Galaxy сохранил первое место на европейском рынке с долей 34%. Кроме того, Samsung имеет заметный рост своей доли на рынке США, где традиционно доминируют продукты Apple — до 36% с 20% в январе. Доля Apple на рынке США за тот же период упала с 64% до 48%.

В годовом измерении Samsung потеряла первое место на мировом рынке смартфонов по объему поставок Apple в прошлом году, впервые за 13 лет. По данным исследовательской компании IDC, в 2023 году Apple захватила 20,1% рынка и обогнала Samsung, чья доля упала до 19,4%, с 21,7% в 2022 году.

В январе Samsung выпустила смартфон S24 с функциями ИИ и расширенными возможностями камеры. Данные показали, что к концу февраля компания продала 6,53 миллиона телефонов по всему миру. Функции искусственного интеллекта, которые Samsung Electronics представила в Galaxy S24, включают перевод в реальном времени на 13 языков во время звонков и возможность Circle to Search, которая позволяет пользователям искать содержание по очерченной области на экране.

Недавно американский журнал Consumer Reports назвал камеру Galaxy S24 Ultra лучшей в мире среди телефонов. Ежемесячный журнал, изданный некоммерческой организацией Consumers Union, поставил камере Galaxy S24 Ultra 87 баллов, обойдя iPhone 15 Pro Max, который набрал 86 баллов. Кроме того, Galaxy S24 Plus, который был представлен вместе с Galaxy S24 Ultra занял третье место с результатом 85 баллов.

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Источник: The Korea Times