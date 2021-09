Samsung выпустила публичную бету One UI 4.0 на базе Android 12 для Galaxy S21

Samsung Electronics запустила открытое бета-тестирование новейшей прошивки One UI 4.0 на основе следующей версии Android 12 для смартфонов Galaxy S21 — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Примечательно, что Samsung начала прием заявок на открытый бета-тест Android 12 для Galaxy S21 именно сегодня, 14 сентября — вечером Apple представит новое поколение iPhone. Для участия необходимо зарегистрироваться в Samsung Members и пока тестирование ограничено США.

Еще раз для ясности: обновление One UI 4.0 основано на Android 12. То есть, это не «‎чистый»‎ Android — сегодня почти у каждого производителя есть собственная оболочка, которая с каждой версией добавляет функциональности стандартному интерфейсу Android и может довольно сильно отличаться внешне. О новшествах и особенностях Samsung One UI 3 мы подробно рассказали в нашем детальном материале.

Android 12 выделяется в первую очередь радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You, а сама Google называет грядущий выпуск «самым значительным обновлением дизайна за последние годы». На смартфонах Pixel все кнопки большие, а цвета динамически адаптируются под обои. Что конкретно из Google Material You позаимствует Samsung для своей оболочки One UI, пока неизвестно.

Официальный список изменений One UI 4.0 содержит лишь несколько пунктов с довольно-таки абстрактным описанием:

Множество вариантов тем для настройки внешнего вида и функциональности устройства; инструменты для настройки домашнего экрана, значков, уведомлений, обоев и многого другого.

Переработанные виджеты с более широкими возможностями кастомизации — от отображаемой информации до внешнего вида.

Удобный доступ к более разумному и разнообразному набору эмоджи в одном месте.

Samsung также добавит в Android 12 визуальные индикаторы статуса микрофона и камеры с возможностью их полного (на системном уровне) выключения одновременно для всех приложений из быстрых настроек.

Когда состоится релиз стабильной сборки One UI 4.0 на базе Android 12 для Galaxy S21, не уточняется. Samsung пока не делилась планами касательно обновления своих устройств до Android 12, но с 2020 года (начиная с Galaxy S10) Samsung обеспечивает свои флагманские смартфоны Galaxy трехлетней гарантией крупных обновлений Android.

Официальный релиз Android 12 ожидается 4 октября. Подробно о ключевых новшествах Android 12 мы рассказывали в мае, когда Google выпустила первую публичную бету Android 12. Уже сейчас бета-версия Android 12 доступна в рамках программы тестирования для Pixel и устройств от 11 производителей.