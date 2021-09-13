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Релиз стабильной версии Android 12 ожидается 4 октября

Релиз стабильной версии Android 12 ожидается 4 октября

Релиз стабильной версии Android 12 ожидается 4 октября


Последние годы релиз стабильных версий Android происходил в начале сентября, однако в случае с Android 12 подготовка к нему немного затянулась. Главный редактор ресурса XDA заявил, что Google планирует выпустить AOSP-версию своей новой операционной системы 4 октября. В этот же день свой вариант Android 12 могут начать получать и владельцы смартфонов Pixel.

Таким образом, можно не ждать презентации смартфонов Pixel 6 в этом месяце. Ведь Google, наверняка, не будет выпускать свои топовые устройства без Android 12. Тем более, в одном из последних роликов компании был обнаружен намек на то, что девайсы представят 19 октября.

Если же вы владеете Android-смартфоном не от Google, релиза Android 12 придется подождать еще дольше. Например, Samsung начала распространять обновление Android 11 лишь в декабре прошлого года, хотя официально стабильную версию системы представили 8 сентября 2020 года.

Источник: Engadget

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