Релиз стабильной версии Android 12 ожидается 4 октября

Последние годы релиз стабильных версий Android происходил в начале сентября, однако в случае с Android 12 подготовка к нему немного затянулась. Главный редактор ресурса XDA заявил, что Google планирует выпустить AOSP-версию своей новой операционной системы 4 октября. В этот же день свой вариант Android 12 могут начать получать и владельцы смартфонов Pixel.

Таким образом, можно не ждать презентации смартфонов Pixel 6 в этом месяце. Ведь Google, наверняка, не будет выпускать свои топовые устройства без Android 12. Тем более, в одном из последних роликов компании был обнаружен намек на то, что девайсы представят 19 октября.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021