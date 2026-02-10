tradfi
Новости Устройства 10.02.2026 comment views icon

Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп

Samsung анонсировала бюджетный смартфон F70e с кожаной отделкой задней панели.


Стоит отметить, что подобных моделей в компании немного. Обычно смартфоны Samsung состоят из стекла и пластика. F70e получит 6,7″ ЖК-дисплей с разрешением HD+ 1600×720 и частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость составит 800 нит.

Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп
Samsung

Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и будет иметь 6 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти составит 128 ГБ для обеих версий. Слот под карту microSD позволяет увеличить память до 2 ТБ. Смартфон также получит фронтальную камеру на 8 Мп, ключевой датчик на 50 Мп на задней панели и камеру глубины на 2 Мп. 

Galaxy F70e оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА·ч. Производитель уверяет, что батарея должна обеспечивать работу смартфона до двух дней без подзарядки. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт. Однако зарядное устройство придется покупать самостоятельно. 


Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп
Samsung

Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, двойной гибридный слот под nano SIM-карты, аудиоразъем, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и поддержку 12 диапазонов 5G. F70e работает под управлением One UI 8 на базе Android 16. В Samsung обещают, что телефон будет получать обновления ОС и безопасности в течение 6 лет. 

На индийском рынке телефон появится в продаже уже в конце февраля по цене $143 за версию с 4 ГБ ОЗУ и $165 — за версию с 6 ГБ ОЗУ.

Мы писали, что менее чем за три недели до официальной презентации серии Samsung Galaxy S26 компания переходит в наиболее активную фазу маркетинга. Южнокорейский гигант электроники опубликовал сразу три короткие тизерные видео, которые прямо намекают на масштабные улучшения камер. Зато будущий Samsung Galaxy S27 Ultra может получить новую систему распознавания лиц Polar ID. Это технология, которая использует поляризованный свет вместо классического 3D-сканирования. По данным из утечек, такой модуль примерно на 50% меньше нынешних решений.

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок
Exynos и Snapdragon: полные характеристики Samsung Galaxy S26 и S26+
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась
CES 2026: чего ждать от крупнейшей технологической выставки января
3D без очков: Samsung анонсирует 6K-монитор с отслеживанием глаз
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж
Samsung представила Exynos 2600 — первый в мире 2-нм чип для смартфонов
Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников
Что говорит Samsung: двухмесячный Galaxy S25+ загорелся во время зарядки
Samsung показала на CES 2026 складной OLED-дисплей без складки
Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением
Samsung Galaxy TriFold выдержал 150 000 складываний — видео, как его ломают
В Украине заработал Samsung Internet: новый ПК-браузер со встроенным блокировщиком рекламы
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Ютубер собрал из Lego печатную машинку, которая работает
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить