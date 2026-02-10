Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп

Samsung анонсировала бюджетный смартфон F70e с кожаной отделкой задней панели.





Стоит отметить, что подобных моделей в компании немного. Обычно смартфоны Samsung состоят из стекла и пластика. F70e получит 6,7″ ЖК-дисплей с разрешением HD+ 1600×720 и частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость составит 800 нит.

Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и будет иметь 6 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти составит 128 ГБ для обеих версий. Слот под карту microSD позволяет увеличить память до 2 ТБ. Смартфон также получит фронтальную камеру на 8 Мп, ключевой датчик на 50 Мп на задней панели и камеру глубины на 2 Мп.

Galaxy F70e оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА·ч. Производитель уверяет, что батарея должна обеспечивать работу смартфона до двух дней без подзарядки. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт. Однако зарядное устройство придется покупать самостоятельно.





Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, двойной гибридный слот под nano SIM-карты, аудиоразъем, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и поддержку 12 диапазонов 5G. F70e работает под управлением One UI 8 на базе Android 16. В Samsung обещают, что телефон будет получать обновления ОС и безопасности в течение 6 лет.

На индийском рынке телефон появится в продаже уже в конце февраля по цене $143 за версию с 4 ГБ ОЗУ и $165 — за версию с 6 ГБ ОЗУ.

Мы писали, что менее чем за три недели до официальной презентации серии Samsung Galaxy S26 компания переходит в наиболее активную фазу маркетинга. Южнокорейский гигант электроники опубликовал сразу три короткие тизерные видео, которые прямо намекают на масштабные улучшения камер. Зато будущий Samsung Galaxy S27 Ultra может получить новую систему распознавания лиц Polar ID. Это технология, которая использует поляризованный свет вместо классического 3D-сканирования. По данным из утечек, такой модуль примерно на 50% меньше нынешних решений.

Источник: NotebookCheck