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Samsung Wallet — ответ на Google Wallet

Samsung Wallet — ответ на Google Wallet

Недаром говорят, что история имеет свойство повторяться — месяц назад Google решила вернуть Wallet и в конце концов заменить им Google Pay, который в свое время съел Wallet. И вот теперь Samsung по примеру Google возрождает свой Wallet — это новый (старый) бренд южнокорейской компании для платежного сервиса, который объединит вместе несколько сервисов Samsung.

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Новый Samsung Wallet станет доступен уже сегодня. Он заменит уже актуальные приложения Pay и Pass, которые заведуют платежными карточками и паролями соответственно. Он также интегрируется с платформой SmartThings для хранения некоторых цифровых ключей от дома и автомобиля.

И конечно же Samsung Wallet интегрируется с криптовалютным кошельком Samsung Blockchain Wallet, так что появится возможность легко проверить стоимость своего портфеля криптовалют, если они не исчезнут в будущем (маловероятно, но все-таки).

Samsung также планирует добавить в новый Wallet некоторые новые функции, анонсированные на презентации Unpacked в начале этого года, включая возможность сохранять цифровые идентификаторы и водительские права. Новый сервис защищен с помощью фирменной технологии Samsung Knox.

Функция цифрового ключа Samsung до сих пор поддерживалась в Samsung Pass только для одного автомобиля – Genesis GV60. Теперь компания расширяет совместимость – апдейт, которое выйдет в ближайшее время, придаст поддержку Genesis G90 и Hyundai Palisade, а также некоторые модели BMW, выпущенные после июля 2020 года. Новый Wallet совместим с девятью разработчиками протоколов безопасности умного дома через платформу SmartThings. Это позволит использовать цифровые ключи из дома. Есть и другие, более обывательские функции, например возможность сохранять посадочные талоны авиакомпаний, хотя сейчас эта функциональность ограничена рейсами Korean Air.

Samsung Wallet в настоящее время доступен в США, Великобритании и некоторых странах Европы для телефонов Galaxy — с Samsung Pay, работающей в Android версии 9 или более поздней. Однако доступность всех функций зависит от модели телефона – для некоторых цифровых автомобильных ключей потребуется подключение Ultra Wide Band, а для других требуется телефон с аппаратным модулем Samsung Embedded Secure Element (eSE).


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