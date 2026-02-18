tradfi
Новости Устройства 18.02.2026 comment views icon

Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500

Google презентовала смартфон Pixel 10a, назвав его устройством с лучшей камерой среди аналогов по цене $500.


Pixel 10a получил гладкий дизайн и полностью плоскую заднюю панель в отличие от предыдущих моделей Pixel 10 и Pixel Pro, у которых блок камер на задней панели немного приподнят. Новая модель изготовлена из переработанного кобальта, меди, золота и вольфрама. Смартфон получил матовое покрытие, рамку из полностью переработанного алюминия и заднюю панель на 81% из переработанного пластика. Он доступен в необычных цветах, включая «Ягодный», «Лавандовый» и более привычных «Туман» и «Обсидиан». 

Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Google

Сейчас Pixel 10a самый прочный из всей серии A. Он защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, имеет улучшенное защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, более устойчивое к царапинам и падениям. Смартфон получил 6,3″ дисплей Actua, на 11% ярче, чем у Pixel 9a. Это облегчит просмотр фото и видео при ярком солнечном освещении. Яркость экрана составляет 2000 нит, а пиковая — может достигать 3000 нит.

Google уверяет, что Pixel 10a имеет лучшую систему камер среди всех смартфонов стоимостью до $500. Главная широкоугольная камера получила датчик Quad PD Dual Pixel Type 1/2 на 48 Мп и объектив f/1.7 с углом обзора 82°. Это та же камера, что и в Google Pixel 10 за $799. Новая модель не имеет телеобъектива, тогда как Pixel 10 имеет телеобъектив Dual PD на 10,8 Мп с сенсором Type 1/3.2 и 5-кратным оптическим зумом. Еще одна задняя камера Pixel 10a — сверхширокоугольный модуль на 13 Мп с углом обзора 120° и сенсором Type 1/3.1, такая же как и в Pixel 10.


Pixel 10a также получил фронталку на 13 Мп с углом обзора 96,1° и диафрагмой f/2.2. Дополнительные функции камеры включают макросъемку и ночной режим для улучшения качества съемки в условиях недостаточного освещения. Как и ожидалось, смартфон предлагает режимы работы камеры на базе ИИ, в частности, Auto Best Take, призванной помочь участникам группового фото выглядеть лучше путем анализа нескольких подряд сделанных кадров. Функция Camera Coach использует Gemini для пошаговых советов по композиции и освещению.

Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Google

Блок камер на задней панели позволяет снимать видео в 4K со скоростью 30 и 60 кадров в секунду. Фронтальная камера ограничена разрешением 4Kp30. Среди других функций: Audio Magic Eraser, Macro Focus Video, Cinematic Pan, поддержка замедленной съемки, режим покадровой съемки для астрофото и многое другое.

Pixel 10a работает на специально разработанном Google чипе Tensor G4 с поддержкой всех новых функций ИИ Gemini, включая популярный видео-редактор Nano Banana и поиск по изображению любого приложения Circle to Search. Смартфон получил батарею емкостью 5100 мА·ч, который обеспечивает более 30 часов автономной работы в обычном режиме и до 120 часов в режиме экстремального энергосбережения. Телефон поддерживает функцию быстрой зарядки до 50% за 30 мин с помощью зарядного устройства USB-C мощностью 45 Вт, которое, правда, надо покупать отдельно. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт с использованием устройств EPP по стандарту Qi. 

Мы писали, что недавно Google «лениво» анонсировала Pixel 10a. До этого в сеть попал официальный рендер Google Pixel 10a.

Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності

Спецпроекты
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Источник: PetaPixel

Популярные новости

arrow left
arrow right
Asus и Acer остановили продажу ноутбуков и ПК в Германии: виновата Nokia
Trump Phone существует: Trump Mobile "показала" обновленный T1 Phone, совсем не Made in USA
Украинец сравнил "тарифы" trade-in на iPhone 15 в пяти магазинах: разница в цене достигала 13 000 грн (обновлено(
Фото и характеристики iPhone 17e слиты перед запуском: снова 60 Гц, Dynamic Island и цвет "лаванды"
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
YouTube Music добавил ИИ-генератор плейлистов: как включить на Android и iOS
Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений
Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research
Жители Чили изображали "ChatGPT из людей" в течение 12 часов на акции против ЦОД
Samsung Galaxy TriFold выдержал 150 000 складываний — видео, как его ломают
Первые тесты Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600: производительность GPU догоняет Snapdragon
Face ID без "островка": Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания
OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт
В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более "плавным"
Ошибка перевода: Apple iPhone 18 Pro не получит фронтальную камеру сбоку
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
Концерт отменён из-за Google AI Overviews: ИИ ошибочно обвинил исполнителя в преступлении
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить