Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500

Google презентовала смартфон Pixel 10a, назвав его устройством с лучшей камерой среди аналогов по цене $500.





Pixel 10a получил гладкий дизайн и полностью плоскую заднюю панель в отличие от предыдущих моделей Pixel 10 и Pixel Pro, у которых блок камер на задней панели немного приподнят. Новая модель изготовлена из переработанного кобальта, меди, золота и вольфрама. Смартфон получил матовое покрытие, рамку из полностью переработанного алюминия и заднюю панель на 81% из переработанного пластика. Он доступен в необычных цветах, включая «Ягодный», «Лавандовый» и более привычных «Туман» и «Обсидиан».

Сейчас Pixel 10a самый прочный из всей серии A. Он защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, имеет улучшенное защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, более устойчивое к царапинам и падениям. Смартфон получил 6,3″ дисплей Actua, на 11% ярче, чем у Pixel 9a. Это облегчит просмотр фото и видео при ярком солнечном освещении. Яркость экрана составляет 2000 нит, а пиковая — может достигать 3000 нит.

Google уверяет, что Pixel 10a имеет лучшую систему камер среди всех смартфонов стоимостью до $500. Главная широкоугольная камера получила датчик Quad PD Dual Pixel Type 1/2 на 48 Мп и объектив f/1.7 с углом обзора 82°. Это та же камера, что и в Google Pixel 10 за $799. Новая модель не имеет телеобъектива, тогда как Pixel 10 имеет телеобъектив Dual PD на 10,8 Мп с сенсором Type 1/3.2 и 5-кратным оптическим зумом. Еще одна задняя камера Pixel 10a — сверхширокоугольный модуль на 13 Мп с углом обзора 120° и сенсором Type 1/3.1, такая же как и в Pixel 10.





Pixel 10a также получил фронталку на 13 Мп с углом обзора 96,1° и диафрагмой f/2.2. Дополнительные функции камеры включают макросъемку и ночной режим для улучшения качества съемки в условиях недостаточного освещения. Как и ожидалось, смартфон предлагает режимы работы камеры на базе ИИ, в частности, Auto Best Take, призванной помочь участникам группового фото выглядеть лучше путем анализа нескольких подряд сделанных кадров. Функция Camera Coach использует Gemini для пошаговых советов по композиции и освещению.

Блок камер на задней панели позволяет снимать видео в 4K со скоростью 30 и 60 кадров в секунду. Фронтальная камера ограничена разрешением 4Kp30. Среди других функций: Audio Magic Eraser, Macro Focus Video, Cinematic Pan, поддержка замедленной съемки, режим покадровой съемки для астрофото и многое другое.

Pixel 10a работает на специально разработанном Google чипе Tensor G4 с поддержкой всех новых функций ИИ Gemini, включая популярный видео-редактор Nano Banana и поиск по изображению любого приложения Circle to Search. Смартфон получил батарею емкостью 5100 мА·ч, который обеспечивает более 30 часов автономной работы в обычном режиме и до 120 часов в режиме экстремального энергосбережения. Телефон поддерживает функцию быстрой зарядки до 50% за 30 мин с помощью зарядного устройства USB-C мощностью 45 Вт, которое, правда, надо покупать отдельно. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт с использованием устройств EPP по стандарту Qi.

Мы писали, что недавно Google «лениво» анонсировала Pixel 10a. До этого в сеть попал официальный рендер Google Pixel 10a.

Источник: PetaPixel