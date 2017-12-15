Samsung запатентовала необычный смартфон-раскладушку с двумя сенсорными экранами для игр и творчества

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Южнокорейская компания Samsung запатентовала смартфон-раскладушку с двумя сенсорными экранами, который позиционируется как продвинутое мультимедийное и геймерское решение.

По сути, прототип представляет собой два скрепленных вместе моноблока, каждый из которых располагает своим сенсорным экраном, камерой и динамиком. Конструкция шарнира позволяет поворачивать их таким образом, что оба экрана будут внутри, снаружи, или на одной плоскости, в виде “развернутой книги”.

Очевидно, что первый режим, при котором экраны сложены и прижаты друг к другу будет использоваться для транспортировки аппарата, а второй – для типично смартфонного использования, при этом сенсоры автоматически определят, каким именно экраном в данный момент пользуется владелец и отключит второй дисплей для экономии энергии и во избежание ложных нажатий.

Впрочем, самый интересный – это третий режим, представляющий собой аналог игровых консолей-раскладушек вроде Nintendo 3DS. В этом случае один экран будет использоваться для управления, а второй – для отображения игры, видео или другого контента.

Также упоминается о поддержке стилуса S Pen, то есть пользователь также сможет использовать нижний экран в качестве графического планшета, наблюдая процесс рисования на втором экране.

Если же развернуть оба экрана из ландшафтного в портретное положение, то на них можно вывести сразу два рабочих стола, два открытых в браузере сайта, пару разных приложений или книжный разворот при чтении электронных книг.

Так как речь идет о патенте, нет никакой определенной информации о названии или сроках выхода подобного игрового смартфона Samsung, но идея в любом случае интересная.

Источник: GSMarena