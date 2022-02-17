Samsung запланировала большую презентацию на Mobile World Congress 27 февраля

Южнокорейская компания Samsung анонсировала новое мероприятие в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

Объявление сопровождалось небольшим превью в виде анимации с устройствами, которые компания, вероятно, представит во время самого мероприятия. Предметы включают складные смартфоны Galaxy Flip и Fold, Galaxy S22, планшет Galaxy, а также стилус, умные часы и ноутбук.

Как пояснила компания, мероприятие перед MWC 2022 «определяет будущее работы и учебы», а это означает, что мы можем услышать о мобильных устройствах для бизнеса и образования.

Последнее крупное мероприятие по анонсу продуктов Samsung состоялось всего неделю назад, 9 февраля. На нем показали флагманы Galaxy S22|S22 Plus +, топовый Galaxy S22 Ultra с S Pen, а также новые планшеты Galaxy Tab S8 на Android.