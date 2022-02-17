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Samsung запланировала большую презентацию на Mobile World Congress 27 февраля

Samsung запланировала большую презентацию на Mobile World Congress 27 февраля

Samsung запланировала большую презентацию на Mobile World Congress 27 февраля

Южнокорейская компания Samsung анонсировала новое мероприятие в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

Объявление сопровождалось небольшим превью в виде анимации с устройствами, которые компания, вероятно, представит во время самого мероприятия. Предметы включают складные смартфоны Galaxy Flip и Fold, Galaxy S22, планшет Galaxy, а также стилус, умные часы и ноутбук.

Samsung запланировала большую презентацию на Mobile World Congress 27 февраля

Как пояснила компания, мероприятие перед MWC 2022 «определяет будущее работы и учебы», а это означает, что мы можем услышать о мобильных устройствах для бизнеса и образования.

Последнее крупное мероприятие по анонсу продуктов Samsung состоялось всего неделю назад, 9 февраля. На нем показали флагманы Galaxy S22|S22 Plus +, топовый Galaxy S22 Ultra с S Pen, а также новые планшеты Galaxy Tab S8 на Android.

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