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Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Для серии Samsung Galaxy S22 вышло обновление фирменной оболочки – One UI 4.1. В ней появились несколько важных функций.

Основанная на Android 12 оболочка One UI 4 была выпущена в ноябре, и 15 февраля Samsung выкатила первое обновление, в которой появились косметические изменения, улучшения функциональности и стабильности.

Настраиваемая виртуальная оперативная память

Программное расширение памяти (RAM Plus) теперь можно выбирать в разных диапазонах: 2, 4, 6 или 8 Гб в добавок к тому, что уже установлено в смартфоне.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Умные и комбинированные виджеты

One UI 4.1 позволяет добавлять Смарт-виджеты на рабочие столы. Этот элемент, в свою очередь, поддерживает несколько виджетов: их можно комбинировать в один, чтобы переключаться между различными вариантами с помощью жеста прокрутки.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Косметические изменения в Material You

Графический вид интерфейса не меняется, но есть изменения в настройках. Палитру цветов на основе цвета обоев изменили на прямоугольник, а не круг.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Дополнительная яркость в настройках экрана

One UI 4 позволяет выбрать дополнительную яркость в настройках экрана Samsung Galaxy S22. Эта опция облегчает чтение с экрана на улице, даже под прямыми солнечными лучами.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Независимая регулировка баланса для стереозвука Bluetooth и динамиков телефона

Баланс динамиков и наушников можно настроить независимо, чтобы звук звучал левее или правее, в зависимости от ваших предпочтений. Этот параметр находится в инструментах специальных возможностей.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Режим Pro работают со всеми камерами

Ручные настройки фото и видео можно использовать с каждой из задних камер телефона.

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22

Помимо всех изменений, внесенных в One UI 4.1, Samsung исправила ошибки и повысила стабильность оболочки. На данный момент она доступна только для серии Galaxy S22. О сроках выхода на других устройствах Samsung не сообщается.


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