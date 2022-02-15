Samsung выпустила обновление One UI 4.1 для Galaxy S22
Для серии Samsung Galaxy S22 вышло обновление фирменной оболочки – One UI 4.1. В ней появились несколько важных функций.
Основанная на Android 12 оболочка One UI 4 была выпущена в ноябре, и 15 февраля Samsung выкатила первое обновление, в которой появились косметические изменения, улучшения функциональности и стабильности.
Настраиваемая виртуальная оперативная память
Программное расширение памяти (RAM Plus) теперь можно выбирать в разных диапазонах: 2, 4, 6 или 8 Гб в добавок к тому, что уже установлено в смартфоне.
Умные и комбинированные виджеты
One UI 4.1 позволяет добавлять Смарт-виджеты на рабочие столы. Этот элемент, в свою очередь, поддерживает несколько виджетов: их можно комбинировать в один, чтобы переключаться между различными вариантами с помощью жеста прокрутки.
Косметические изменения в Material You
Графический вид интерфейса не меняется, но есть изменения в настройках. Палитру цветов на основе цвета обоев изменили на прямоугольник, а не круг.
Дополнительная яркость в настройках экрана
One UI 4 позволяет выбрать дополнительную яркость в настройках экрана Samsung Galaxy S22. Эта опция облегчает чтение с экрана на улице, даже под прямыми солнечными лучами.
Независимая регулировка баланса для стереозвука Bluetooth и динамиков телефона
Баланс динамиков и наушников можно настроить независимо, чтобы звук звучал левее или правее, в зависимости от ваших предпочтений. Этот параметр находится в инструментах специальных возможностей.
Режим Pro работают со всеми камерами
Ручные настройки фото и видео можно использовать с каждой из задних камер телефона.
Помимо всех изменений, внесенных в One UI 4.1, Samsung исправила ошибки и повысила стабильность оболочки. На данный момент она доступна только для серии Galaxy S22. О сроках выхода на других устройствах Samsung не сообщается.