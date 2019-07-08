Самые востребованные технические университеты Украины для изучения IT по версии компании GlobalLogic [инфографика]

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GlobalLogic опубликовала перечень украинских ВУЗов, выпускники которых чаще всего сотрудничают с этой ІТ-компанией. Данный список может заинтересовать абитуриентов, которые подыскивают высшее учебное заведение, наиболее подходящее для начала карьеры «айтишника».

Итак, всего в команде GlobalLogic в Украине более 4300 инженеров. Из них 15% специалистов − выпускники КПИ им. Игоря Сикорского, из Национального университета «Львовская Политехника» пришли почти 12% специалистов, а третьим по популярности стал Харьковский национальный университет радиоэлектроники, где учились 7% инженеров.

Эти же университеты являются лидерами по количеству бюджетных мест на ІТ-специальности. В Киевский политехнический институт на «инженерию программного обеспечения», «компьютерные науки», «компьютерную инженерию», «кибербезопасность» и «системный анализ» по госзаказу могут поступить 2760 студентов, 802 бюджетных места — во Львовской политехнике, 703 − в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

С января по июнь 2019 количество специалистов в GlobalLogic выросло на 770 человек. Около 32% из них − новички (Trainee и Junior уровня), которые присоединились к проектам во время учебы или вскоре после окончания университета (кстати, около 13% из них прошли подготовительные курсы GL BaseCamp).

Почти 35% выпускников, которые присоединились к компании в 2019 году, стали С/С ++-специалистами, на Java пишут 23% инженеров, еще 26% выбирают тестирование программного обеспечения.

«Профильное образование − фундамент для успешного развития технических навыков и реализации масштабных коммерческих проектов. Именно поэтому для ІТ-бизнеса важно не просто сотрудничать с учебными заведениями, а делать это системно: создавать совместные курсы, поддерживать учебные программы, открывать лаборатории. У GlobalLogic есть стратегическое партнерство с 12 университетами в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве. Только за прошлый год в регионе Восточной и Центральной Европы, в который также входит Украина, мы инвестировали $1,5 млн в различные программы и обучение специалистов» — отметила Татьяна Хряпина, руководительница Learning & Development GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что ранее мы публиковали рейтинг лучших украинских ВУЗов для изучения IT по версии ресурса DOU.UA.

Источник: GlobalLogic