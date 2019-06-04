Рейтинг лучших украинских ВУЗов для изучения IT по версии DOU.UA [инфографика]





Украинский ресурс DOU.UA составил очередной рейтинг, посвященный качеству IT-образования в украинских ВУЗах. В опросе приняли участие более 3000 нынешних и бывших студентов украинских высших учебных заведений. Несмотря на то, что программа обучения — пока самый слабый аспект украинского высшего образования, большинство IT-специалистов все же рекомендуют его получать.

В целом украинские IT-специалисты не слишком склонны рекомендовать ВУЗы, в которых они учились: в среднем готовность рекомендовать свой ВУЗ/факультет составляет 6,1 из 10. Этот показатель почти не меняется за 4 года наблюдений, что может свидетельствовать об отсутствии заметных изменений в украинском высшем IT-образовании в последнее время.

В этом году многолетний лидер рейтинга НаУКМА разделил первую строчку рейтинга с УКУ (Украинским католическим университетом). Готовность рекомендовать НаУКМА в этом году составляет 9,4 балла из 10, а УКУ — 9,3 балла из 10 (разница между оценками этих университетов статистически незначима). За лидерами следуют Черноморский университет им. Петра Могилы (7,8 балла из 10) и ДонНУ им. В. Стуса (7,7 балла из 10).

Два харьковских ВУЗа — ХНЭУ и ХНУРЭ — продолжают удерживать позиции в начале списка. Готовность рекомендовать ХНЭУ составляет 7,8 балла из 10, ХНУРЭ — 7,5 балла. При этом ситуация в ХНУРЭ отличается на отдельных факультетах: выпускники и студенты факультета компьютерных наук заметно чаще готовы рекомендовать свой ВУЗ и факультет, чем выпускники и студенты факультета компьютерной инженерии и управления (факультеты оценили на 8,0 и 6,6 балла соответственно).

Сумской государственный университет, КНУ им. Шевченко и Черновицкий национальный университет им. Федьковича также получили оценки выше среднего показателя среди всех университетов. СумГУ оценили на 7,1 балла из 10, КНУ — на 6,9 балла, ЧНУ им. Федьковича — на 6,7 балла.

Оценки КПИ им. Сикорского, ЛНУ им. Франко, Государственный университет телекоммуникаций (ГУТ), а также ХНУ им. Каразина и ХАИ находятся на среднем для всех университетов уровне. ЛНУ оценили на 6,4 балла из 10, КПИ — на 6,2 (но оценки ИПСА и ФПМ выше среднего — 7,3 и 6,6 балла соответственно), ХНУ — на 6,2, ДУТ — на 5,8 , ХАИ — на 5,7 балла из 10. Близки к ним оценки ХПИ и Львовской Политехники (5,6 и 5,5 балла из 10 соответственно), однако это уже ниже среднего уровня для всех университетов.

В вузы-аутсайдеров по результатам рейтинга, как и в прошлом году, попали ОНПУ (5,3 балла из 10), ДНУ им. Гончара (5,1 балла), ВНТУ (4,7 балла) и НАУ (4,5 балла).

Подавляющее большинство респондентов рекомендует абитуриентам получить высшее образование: только 6% опрошенных посоветовали не поступать в ВУЗ. Однако в комментариях часто подчеркивали необходимость и важность самообразования, поскольку современный украинский университет не может дать выпускнику все необходимые знания. Другой популярный совет: с 1-2 курса искать стажировку или работу в IT-компаниях, чтобы понимать, какие знания и навыки реально нужны специалисту.

53% опрошенных все же готовы рекомендовать нынешним абитуриентам свой ВУЗ, однако в некоторых случаях советуют выбрать другую специальность или факультет. Еще 16% посоветовали бы другой украинский ВУЗ. Почти четверть опрошенных (24%) посоветовали бы абитуриенту ехать учиться за границу. 82% тех, кто сейчас выбрал бы обучение в зарубежном ВУЗе, считают, что там лучше качество образования, чем в Украине. 70% ценят возможность получить опыт жизни и работы за рубежом.

Среди украинских ВУЗов 20% опрошенных порекомендовали бы КПИ им. Сикорского, по 9% — ХНУРЭ и Львовскую политехнику, 8% — КНУ им. Шевченко. НаУКМА и УКУ, которые были оценены выше всех ВУЗов своими студентами и выпускниками, готовы посоветовать 6% и 5% IT-специалистов, соответственно, а другие университеты назвали менее 3% респондентов каждый.

В целом, главная цель обучения в университете, с точки зрения опрошенных IT-специалистов, сейчас является не только получение знаний по специальности, а даже в большей степени — научиться работать с информацией, найти друзей и единомышленников, а также получить формальный документ об образовании.

Полная версия рейтинга, с подробной информацией о каждом из ВУЗов, размещена по следующей ссылке. Ранее мы публиковали рейтинги украинских ВУЗов за 2017 и 2018 год.

Источник: DOU.UA