Новости Кино 22.01.2024 в 10:39 comment views icon

Сборы «Кто угодно, кроме тебя» превысили $100 млн — это самый кассовый ромком с рейтингом R со времен «Бриджит Джонс 3»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Сборы «Кто угодно, кроме тебя» превысили $100 млн — это самый кассовый ромком с рейтингом R со времен «Бриджит Джонс 3»

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Несмотря на неудачный старт (скромные $8 млн в США), романтическая комедия с Сидни Суини и Гленом Пауэллом получила дополнительный импульс благодаря TikTok и добилась кассового успеха.

В настоящее время сборы «Кто угодно, кроме тебя» превысили $100,2 млн и, по данным Deadline, тем самым сделали фильм Sony самой кассовой в мире романтической комедией с рейтингом R со времен «Бриджит Джонс 3» 2016 года.

Фильм, который основан на комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», рассказывает о двух заклятых врагах, что притворяются влюбленной парой на свадьбе друзей. Срежиссировал «Кто угодно, кроме тебя»  Уилл Глак («Друзья по сексу», «Отличница легкого поведения»), а главные роли исполнили Сидни Суини и Глен Пауэлл. В украинских кинотеатрах фильм выйдет 25 января, а через несколько месяцев после этого дебютирует на Netflix.

Тем временем «Пчеловод» Miramax с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли прибавил еще $14,2 млн в международном прокате, увеличив общую сумму до $44,2 млн. Глобальные кассовые сборы боевика Дэвида Эйра сейчас достигли $75,3 млн.

В прошлый уик-энде отметку в пол миллиарда кассовых сборов пересек мюзикл «Вонка‎» от Warner Bros. Снижение продаж билетов на данный момент достигло 35%, а точная сумма глобального заработка составила $531,8 млн (однако впереди еще премьера в Корее).

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«Аквамен и потерянное королевство» сейчас на пути к $400 млн кассовых сборов по всему миру: внутренние заработки на этот момент составили $114,1 млн, а международные — $282 млн. Интересно, что это самый кассовый фильм DC за последние 5 лет.

У «Бедных-несчастных» Searchlight — всего $33,7 млн, а мультфильм «Желание» от Disney заработал $233,2 млн во всем мире, что делает его лишь 4-м анимационным выпуском года.

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