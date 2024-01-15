«Вонка» заработал $500 млн за месяц в прокате — и стал вторым самым кассовым фильмом для Warner Bros. в 2023 году

Мюзикл от продюсера «Гарри Поттера» Дэвида Геймана и режиссера «Приключений Паддингтона» Пола Кинга рассказывает о юном Вилли Вонке, который прокладывает себе путь к званию величайшего в мире шоколатье.

«Вонка» дебютировал в кинотеатрах в декабре, и с тех пор заработал более $500 млн во всем мире, где $329 млн пришлись на международный рынок, а $176 млн — на Северную Америку. Кассовое достижение оформило для фильма звание второго самого кассового фильма Warner Bros. в 2023-м — после хита Греты Гервиг «Барби».

История сосредотачивается на происхождении харизматического шоколатье, которого в предыдущих итерациях играли Джин Уайлдер и Джонни Депп, а на этот раз Тимоти Шаламе. Среди актерского состава также появляются Оливия Колман, Кала Лейн, Киген-Майкл Ки, Патерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Мэтью Бейнтон, Селли Хокинс, Роуэн Аткинсон и Джим Картер. Бонус – Хью Грант в роли представителя племени умпа-лумпов.

«Чарли и шоколадная фабрика» — экранизация романа Роальда Даля 2005-го года от Тима Бертона заработала в прокате $475 млн (без учета инфляции).

«Вонка» — одна из первых картин Голливуда, обнародованная после забастовок, и Тимоти Шаламе таки смог принять участие в продвижении фильма. Вскоре актер также появится во второй части «Дюны», которая выйдет 29 февраля 2024 года.