Новости Кино 15.01.2024 в 15:29 comment views icon

«Вонка» заработал $500 млн за месяц в прокате — и стал вторым самым кассовым фильмом для Warner Bros. в 2023 году

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Вонка» заработал $500 млн за месяц в прокате — и стал вторым самым кассовым фильмом для Warner Bros. в 2023 году

Партнер раздела Кино?

Мюзикл от продюсера «Гарри Поттера» Дэвида Геймана и режиссера «Приключений Паддингтона» Пола Кинга рассказывает о юном Вилли Вонке, который прокладывает себе путь к званию величайшего в мире шоколатье.

«Вонка» дебютировал в кинотеатрах в декабре, и с тех пор заработал более $500 млн во всем мире, где $329 млн пришлись на международный рынок, а $176 млн — на Северную Америку. Кассовое достижение оформило для фильма звание второго самого кассового фильма Warner Bros. в 2023-м — после хита Греты Гервиг «Барби».

История сосредотачивается на происхождении харизматического шоколатье, которого в предыдущих итерациях играли Джин Уайлдер и Джонни Депп, а на этот раз Тимоти Шаламе. Среди актерского состава также появляются Оливия Колман, Кала Лейн, Киген-Майкл Ки, Патерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Мэтью Бейнтон, Селли Хокинс, Роуэн Аткинсон и Джим Картер. Бонус – Хью Грант в роли представителя племени умпа-лумпов.

Рецензия на фильм «Вонка» / Wonka

«Чарли и шоколадная фабрика» — экранизация романа Роальда Даля 2005-го года от Тима Бертона заработала в прокате $475 млн (без учета инфляции).

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Trainee/Junior QA Engineer Inforce, Львів

Middle/Senior Recruiter Aff1

Lead PHP Developer Go Interactive

«Вонка» — одна из первых картин Голливуда, обнародованная после забастовок, и Тимоти Шаламе таки смог принять участие в продвижении фильма. Вскоре актер также появится во второй части «Дюны», которая выйдет 29 февраля 2024 года.

Много Шай-Хулудов в новом (очень зрелищном!) трейлере «Дюна: Часть вторая‎»

Курс Управління командою в бізнесі.
Онлайн-курс для ефективного управління командою, спрямований на створення проактивних та самостійних команд, де мікроменеджмент не потрібний.
Дізнатись про курс

Партнер раздела Кино?
Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Фермери можуть продавати врожай за кордон онлайн. Які процеси спрощує агромаркетплейс «Гленділ»
Презентація Samsung Electronics на CES 2024: нові Neo QLED, MICRO LED, OLED та Lifestyle-екрани
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить