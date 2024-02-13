Сбросить пароль Apple Vision Pro теперь можно самостоятельно – вышло обновление visionOS 1.0.3

Недавно сообщалось, что первые владельцы Apple Vision Pro столкнулись с неприятной особенностью гарнитуры – для сброса забытого пароля нужно физически передать гарнитуру компании Apple: отнести в магазин или отправить почтой. Но теперь компания из Купертино устранила эту проблему.

Вышедшее в понедельник обновление прошивки visionOS 1.0.3 позволяет сбросить пароль Apple Vision Pro без необходимости передавать устройство в сервис. Теперь перезагрузить гарнитуру и начать новую установку можно пользователям самостоятельно.

«Это обновление содержит важные исправления ошибок и добавляет возможность перезагрузить ваше устройство, если вы забыли свой пароль», ─ говорится в официальных примечаниях к выпуску обновления visionOS 1.0.3.

Это выпуск ПО является первым обновлением VisionOS, появившимся с тех пор, как гарнитура смешанной реальности стала доступна клиентам. Первые две версии обновлений выпускались еще до его старта глобальных продаж. На тот момент доступ к гарнитурам имели только разработчики и обозреватели.

Источник: Engadget