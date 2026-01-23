Новости ИИ 23.01.2026 comment views icon

Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників

Пресс-служба Белого дома выложила в X фото арестованной темнокожей протестующей, лицо которой с помощью ИИ изменили, чтобы изобразить ее со слезами во время ареста.

Известно, что арестованная женщина адвокат по гражданским правам и организатор протестов Некима Леви Армстронг. Ее задержали на этой неделе после того, как она прервала церковную службу в Сент-Поле в Миннесоте. Протестующие требовали отставки местного пастора, который по их словам, служит исполняющим обязанности директора полевого офиса Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в городе. 

Армстронг и остальных протестующих обвиняют в федеральном заговоре и запугивании. Представители администрации президента США Дональда Трампа характеризуют протесты как бунт и нападение на верующих. Перед арестом женщина утверждала, что действия протестующих были мирной ненасильственной акцией. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала в X фото арестованной Армстронг в наручниках, в сопровождении федерального агента. На этом снимке женщина не плачет.

Однако где-то через полчаса официальный аккаунт Белого дома в X также опубликовал фото арестованной Армстронг, на котором она уже якобы рыдает. Подпись на фото отмечает: «Арестована крайне левый агитатор Некима Леви Армстронг за организацию церковных беспорядков в Миннесоте». Корреспондент CNN по проверке фактов Дэниел Дейл подтвердил, что фото было отредактировано, чтобы создать представление, что Армстронг плакала во время ареста. 

Юристы и журналисты быстро указали на несоответствия, проанализировав фото. Издание Futurism обратилось к администрации Трампа и в Министерство внутренней безопасности за комментариями и с вопросом, использовался ли искусственный интеллект для редактирования фото, однако до сих пор не получило ответа. 

Как отмечает Дэниел Дейл, в ответ на требование предоставить комментарии из Белого дома прислали ссылку на сообщение представителя администрации, в котором заявлялось, «Применение закона будет продолжаться. Мемы также будут продолжаться». При этом в первоначальном сообщении администрация Трампа никоим образом не уточняла, что фото отредактировали и оно искажено. Таким образом изменение реального фото лица, обвиняемого в федеральном преступлении, однако при отсутствии судебного приговора, и публикация на официальной странице Белого дома с последующим заявлением, что это мем, выглядит как ложь и попытка ввести общество в заблуждение. В связи с этим неясно, почему в Белом изменили фото, как не для того, чтобы исказить факты во время ареста Леви Армстронг. 

Спецпроекты
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами

Мы писали, что босс британской полиции уволили за «лживый» отчетсозданный ИИ Copilot. А недавно стало известно, что инди-разработчик Ээро Лайне объявил о удаление своей игры Hardest из Steam из-за этических сомнений по поводу использования ИИ.

Источник: Futurism; CNN

Популярные новости

arrow left
arrow right
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
Глава Microsoft Сатья Наделла: "Отрасль ИИ должна заслужить разрешение общества на потребление энергии"
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
Разработчик удалил игру из Steam — новая девушка убедила его, что ИИ это зло
На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка запретили приносить Raspberry Pi и Flipper Zero — наряду со взрывчаткой и оружием
Строительство датацентров ИИ создало дефицит меди: нехватка 300 тыс. тонн в этом году и 30% к 2035
Кризис библиотек: пользователи ChatGPT массово требуют вымышленные книги, это затрудняет поиск реальных источников
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
OpenAI бьёт тревогу, поскольку Google Gemini оказался лучше ChatGPT — Сэм Альтман призывает к улучшениям в письме
OpenAI может остаться без средств уже к середине 2027 года, — аналитики
Barbie с ChatGPT не будет: Mattel откладывает сотрудничество с OpenAI
Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%
Исторический момент для ИИ: Трамп анонсировал проект Genesis Mission
Программа "Атлантический бастион": Великобритания будет обнаруживать российские подлодки с помощью ИИ
CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов
ChatGPT остановил жестокое мошенничество: преступник выманил у пенсионерки $1 000 000 и собирался выманить еще столько же
"Крестный отец" ИИ предрекает кризис общества: "Если ИИ станет умным, как люди, уволенные не найдут никакой работы"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить