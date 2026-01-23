Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих

Пресс-служба Белого дома выложила в X фото арестованной темнокожей протестующей, лицо которой с помощью ИИ изменили, чтобы изобразить ее со слезами во время ареста.

Известно, что арестованная женщина адвокат по гражданским правам и организатор протестов Некима Леви Армстронг. Ее задержали на этой неделе после того, как она прервала церковную службу в Сент-Поле в Миннесоте. Протестующие требовали отставки местного пастора, который по их словам, служит исполняющим обязанности директора полевого офиса Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в городе.

Армстронг и остальных протестующих обвиняют в федеральном заговоре и запугивании. Представители администрации президента США Дональда Трампа характеризуют протесты как бунт и нападение на верующих. Перед арестом женщина утверждала, что действия протестующих были мирной ненасильственной акцией. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала в X фото арестованной Армстронг в наручниках, в сопровождении федерального агента. На этом снимке женщина не плачет.

Однако где-то через полчаса официальный аккаунт Белого дома в X также опубликовал фото арестованной Армстронг, на котором она уже якобы рыдает. Подпись на фото отмечает: «Арестована крайне левый агитатор Некима Леви Армстронг за организацию церковных беспорядков в Миннесоте». Корреспондент CNN по проверке фактов Дэниел Дейл подтвердил, что фото было отредактировано, чтобы создать представление, что Армстронг плакала во время ареста.

Юристы и журналисты быстро указали на несоответствия, проанализировав фото. Издание Futurism обратилось к администрации Трампа и в Министерство внутренней безопасности за комментариями и с вопросом, использовался ли искусственный интеллект для редактирования фото, однако до сих пор не получило ответа.

Как отмечает Дэниел Дейл, в ответ на требование предоставить комментарии из Белого дома прислали ссылку на сообщение представителя администрации, в котором заявлялось, «Применение закона будет продолжаться. Мемы также будут продолжаться». При этом в первоначальном сообщении администрация Трампа никоим образом не уточняла, что фото отредактировали и оно искажено. Таким образом изменение реального фото лица, обвиняемого в федеральном преступлении, однако при отсутствии судебного приговора, и публикация на официальной странице Белого дома с последующим заявлением, что это мем, выглядит как ложь и попытка ввести общество в заблуждение. В связи с этим неясно, почему в Белом изменили фото, как не для того, чтобы исказить факты во время ареста Леви Армстронг.

