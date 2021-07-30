Счетная палата США отклонила жалобы Blue Origin и Dynetics на решение NASA отдать SpaceX контракт на создание лунного посадочного модуля
30 июля Счетная палата США (GAO) отказала в удовлетворении жалоб Blue Origin и Dynetics и решила оставить в силе решение NASA по конкурсу на разработку лунного посадочного модуля, который должен доставить двух астронавтов на поверхность Луны в 2024 году в рамках программы «Артемида». То есть, победителем остается SpaceX со своим проектом сверхтяжелой многоразовой системы Starship. Компания Илона Маска сохранила за собой 2,9-миллиардный контракт и престиж, а Blue Origin Джеффа Безоса потерпела фиаско.
GAO, рассмотрев жалобы, заключило, что NASA действовало в рамках правил, которые «оставляют за агентством право заключать несколько контактов, один контракт или вообще не заключать контакты ни с одним из участников».
Основатель SpaceX уже поприветствовал решение GAO — лаконичным, красноречивым твитом.
GAO 💪
— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021
В Blue Origin, напротив, выразили свое несогласие с решением GAO.
«Мы твердо убеждены в том, что были фундаментальные проблемы с решением NASA, но GAO не смогло их решить из-за ограниченной юрисдикции»
из заявления Blue Origin
Представитель Blue Origin также заявил, что компания продолжает обсуждать с NASA дальнейшие шаги и соответствующие действия.
Как развивались события вокруг контракта NASA для отправки астронавтов на Луну
- Создание лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) — один из важнейших этапов амбиционной американской лунной программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, в которой на сегодняшний день участвует девять стран, в том числе и Украина. По плану NASA, модуль HLS будет стыковаться с окололунной станцией, садиться и взлетать с поверхности Луны, а также доставлять на Луну необходимые приборы и инструменты.
- В конкурсе NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) по разработке взлетно-посадочных модулей соперничали три частные американские космические компании: Blue Origin, SpaceX и Dynetics. Победу в конкурсе одержала SpaceX Илона Маска. Общая оценка проекта SpaceX составила 2,941 миллиарда долларов и оказалась самой низкой, тогда как Blue Origin просила за контракт 5,99 миллиарда долларов. После проигрыша Blue Origin назвала решение NASA «ошибочным» и «рискованным», и вместе с Dynetics подала жалобу в Счетную палату США (GAO), чтобы добиться аннулирования результатов и повторного проведения конкурса. Спустя несколько дней после подачи жалобы NASA обратилось к SpaceX с требованием прекратить все работы по контракту до момента, когда GAO рассмотрит ситуацию и вынесет свое решение касательно итогов конкурса.
- Незадолго до вынесения решения GAO по жалобе Джефф Безос предложил NASA скидку в $2 млрд в обмен на участие посадочного модуля Blue Origin в лунном проекте «Артемида»