Счетная палата США отклонила жалобы Blue Origin и Dynetics на решение NASA отдать SpaceX контракт на создание лунного посадочного модуля

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30 июля Счетная палата США (GAO) отказала в удовлетворении жалоб Blue Origin и Dynetics и решила оставить в силе решение NASA по конкурсу на разработку лунного посадочного модуля, который должен доставить двух астронавтов на поверхность Луны в 2024 году в рамках программы «Артемида». То есть, победителем остается SpaceX со своим проектом сверхтяжелой многоразовой системы Starship. Компания Илона Маска сохранила за собой 2,9-миллиардный контракт и престиж, а Blue Origin Джеффа Безоса потерпела фиаско.

GAO, рассмотрев жалобы, заключило, что NASA действовало в рамках правил, которые «оставляют за агентством право заключать несколько контактов, один контракт или вообще не заключать контакты ни с одним из участников».

Основатель SpaceX уже поприветствовал решение GAO — лаконичным, красноречивым твитом.

GAO 💪 — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

В Blue Origin, напротив, выразили свое несогласие с решением GAO.

«Мы твердо убеждены в том, что были фундаментальные проблемы с решением NASA, но GAO не смогло их решить из-за ограниченной юрисдикции» из заявления Blue Origin

Представитель Blue Origin также заявил, что компания продолжает обсуждать с NASA дальнейшие шаги и соответствующие действия.

Как развивались события вокруг контракта NASA для отправки астронавтов на Луну