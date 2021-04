NASA выбрало корабль Starship для первой высадки человека на Луну в XXI веке

Поздно вечером 16 апреля NASA провело телеконференцию с анонсом важного обновления по лунной программе «Артемида» (Artemis) — контракт на разработку посадочного модуля в рамках программы HLS (Human Landing System) для пилотируемых полетов на Луну получила SpaceX Илона Маска. Для первой со времен программы Apollo пилотируемой высадки на Луну планируется использоваться связку из ракеты Super Heavy и корабля Starship, которые разрабатываются SpaceX как минимум последние пять лет.

Помимо SpaceX в борьбе за контракт NASA участвовали еще две компании — Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.

In the document, NASA says it wanted "to preserve a competitive environment at this stage of the HLS Program." But "NASA’s current fiscal year

budget did not support even a single Option A award," and so SpaceX updated payments "that fits within NASA’s current budget." pic.twitter.com/I8TEAOuvwN — Christian Davenport (@wapodavenport) April 16, 2021

Что забавно, Илон Маск еще неделю назад объявил о «скором полете на Луну» (на как знал!).

… going to moon very soon — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2021

В нескольких последних твитах он не скрывал радости от текущих успехов SpaceX и еще раз напомнил о важности главной миссии — колонизации Марса, чтобы сделать человечество межпланетной цивилизацией ради сохранения жизни как таковой.

Everything to the moon! — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

If we make life multiplanetary, there may come a day when some plants & animals die out on Earth, but are still alive on Mars — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

Изначально NASA хотело выбрать две компании для надлежащей конкуренции, но бюджет ограничен и SpaceX сделала самое выгодное ценовое предложение, которое вписывается в текущий бюджет агентства. Говоря конкретнее, NASA выделит SpaceX финансирование в размере 2,9 миллиарда долларов, которые пойдут на ускорение разработки ракеты и корабля.

Очевидно, что фактическая стоимость разработки SpaceX системы для высадки людей на Луну превышает 2,3 миллиарда долларов, и компания Илона Маска частично будет финансировать проект из своего кармана, тем самым экономя деньги налогоплательщиков. Ранее SpaceX оценивала проект Starship в 5 миллиардов долларов и сколько потратили на развитие проекта к настоящему моменту, неизвестно. Буквально на днях компания Илона Маска привлекла дополнительные 314 миллионов долларов вдобавок к 850 миллионам долларов в рамках последнего раунда, увеличившего ее оценку до 74 миллиардов долларов. Так что проблем с финансированием и ресурсами быть не должно. Тем более с учетом текущего прогресса по развитию проекта спутникового интернета Starlink.

Важно оговорить, что эти 2,3 миллиарда долларов NASA выделила в рамках контракта Option A, который включает две демонстрационные миссии с посадкой на спутник Земли: беспилотную (без экипажа) и пилотируемую, по аналогии с Crew Dragon Demo 1 и Demo 2. После этого NASA заключит контракт Option B на регулярные пилотируемые экспедиции. К слову, другие компании также смогут участвовать в тендере. То есть, Blue Origin и Dynetics пока рано списывать со счетов.

Первая высадка человека на Луну в XXI веке

«Артемида-3» должна стать третьим в рамках программы пилотируемым полетом к Луне и первой высадкой на Луну человека со времен Apollo и первой экспедицией с участием астронавта-женщины. В настоящее время дата старта намечена на 2024 год, к Луне на корабле Orion должны отправится четыре астронавта, два из которых высадятся в районе южного полюса Луны и пробудут там около недели, а оставшиеся два члена экипажа будут находиться в это время на борту станции Gateway. И хотя SpaceX нацеливается на первый пилотируемый запуск в 2024 году, NASA предупреждает о высоком риске переноса.

Starship + Super Heavy

После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами (миссия Crew-2 запланирована на 22 апреля) сейчас главный приоритет SpaceX — разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship, которые проходят с переменным успехом. К настоящему моменту SpaceX провела четыре таких тестовых запуска, а наиболее удачной стала третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой (пока повторить это не удалось) — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).

Сейчас SpaceX готовится к запуску следующего прототипа Starship SN15, который получил сотни улучшений в конструкции, авионике, ПО и двигателях. Его предполетные огневые испытания запланированы на 19 апреля, а вскоре после этого должен состояться запуск на 10 км. Следующим крупным обновлением станет прототип SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты на скорости 25 махов. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году.

Ранее SpaceX завершила сборку первого 70-метрового прототипа бустера Super Heavy BH1, но запускать его не планируют. Это просто макет, предназначенный для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy BH2, чья сборка уже ведется некоторое время. SpaceX уже приступила к строительству башни обслуживания для орбитального пускового комплекса. Она необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино.

Кроме того, недавно SpaceX запросила у FAA разрешение на строительство 140-метрового стальной башни. В конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Американская лунная программа Artemis

До этого сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) и кораблю Orion отводились ключевые роли в лунной программе Artemis с планируемой пилотируемой миссией в 2024 году и строительстве окололунной станции Gateway. Важно оговорить, что от связки SLS и Orion пока никто не оказывается — первый тестовый полет корабля Orion миссии Artemis 1 (старое название — Orion EM-1) с использованием ракеты SLS, в рамках которой он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю, запланирован на начало 2022 года.

Но за последнее время роль SpaceX в «Артемиде» заметно возросла — в феврале 2021 года NASA также поручило компании SpaceX запуск первых двух модулей будущей орбитальной станции Gateway. Они отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy не раньше мая 2024 года. Ранее SpaceX также первой получила контракт Gateway Logistics Services на снабжение Gateway — для этого компания Илона Маска должна разработать новый грузовой корабль Dragon XL на базе текущего грузовика Cargo Dragon, использующегося для доставки грузов на МКС. Согласно требованиям NASA, он будет способен доставлять на станцию до пяти тонн грузов за один полет.

Подробнее об Artemis и Gateway можно узнать из наших предыдущих материалов (1 и 2).

Телеконференция NASA по программе Human Landing System