Джефф Безос предложил NASA скидку в $2 млрд в обмен на участие посадочного модуля Blue Origin в лунном проекте «Артемида»

Джефф Безос очень хочет поучаствовать в американской лунной программе «Артемида» и добивается контракта на создание лунного посадочного модуля для своей компании Blue Origin.

Создание лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) — один из важнейших этапов амбиционной американской лунной программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, в которой на сегодняшний день участвует девять стран, в том числе и Украина. По плану NASA, модуль HLS будет стыковаться с окололунной станцией, садиться и взлетать с поверхности Луны, а также доставлять на Луну необходимые приборы и инструменты.

В конкурсе NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) по разработке взлетно-посадочных модулей соперничали три частные американские космические компании: Blue Origin, SpaceX и Dynetics. Победу в конкурсе одержала SpaceX Илона Маска. Общая оценка проекта SpaceX составила 2,941 миллиарда долларов и оказалась самой низкой, тогда как Blue Origin просила за контракт 5,99 миллиарда долларов. После проигрыша Blue Origin назвала решение NASA «ошибочным» и «рискованным», и вместе с Dynetics подала жалобу в Счетную палату США (GAO), чтобы добиться аннулирования результатов и повторного проведения конкурса. Спустя несколько дней после подачи жалобы NASA обратилось к SpaceX с требованием прекратить все работы по контракту до момента, когда GAO рассмотрит ситуацию и вынесет свое решение касательно итогов конкурса.

26 июля основатель Blue Origin обратился с открытым письмом к директору NASA Биллу Нельсону с деловым предложением — он готов отказаться от выплат на сумму до $2 млрд в этом и следующих двух фискальных годах, если NASA согласится добавить лунный спускаемый аппарат Blue Moon компании Blue Origin к ключевой фазе программы Human Landing System, которая предусматривает первую высадку человека на Луну в XXI веке.

Также Blue Moon самостоятельно профинансирует разработку и тестовый запуск аппарата на низкую околоземную орбиту, который будет стоить еще сотни миллионов долларов.

Джефф Безос сделал предложение NASA в последний момент — GAO должна вынести решение по жалобе не позднее, чем 4 августа.

Представитель NASA подтвердил, что агентству известно о письме Безоса, но отказался от дальнейших комментариев, «чтобы сохранить целостность текущего процесса закупок и решения GAO по этому вопросу».

В то же время бывший заместитель директора NASA Лори Гарвер, который вначале курировал программу Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей, заявила, что внесение поправок в контракт, чтобы воспользоваться предложением Безоса, не столь простое дело, как может показаться на первый взгляд. Она считает, что NASA следует проигнорировать это предложение.

Это уже не первый раз Blue Origin пытается отменить тендер через GAO — в 2019 году компания Джеффа Безоса оспорила стратегию ВВС по выбору двух из четырех компаний-претендентов на запуск спутников Пентагона в космос в течение следующих нескольких лет. В итоге GAO частично поддержала жалобу Blue Origin, но желаемого эффекта компании достичь не удалось. Как будет в этот раз, узнаем в ближайшие несколько дней.

Важный момент — к настоящему моменту альянс National Team, в который кроме Blue Origin входят также Northrop Grumman, Lockheed Martin и Draper, уже получил на разработку лунного модуля Blue Moon в рамках программы HLS 579 миллионов долларов против 135 миллионов долларов финансирования, выделенных SpaceX.

As of right now The National Team, led by Blue Origin has received more HLS development funds than the current winner, SpaceX.

$579 million for National Team

$135 million for SpaceX.

Further funding for the winner is awaiting results of protest.

— Scott Manley (@DJSnM) July 26, 2021