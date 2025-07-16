Seagate выпустила первые HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M и IronWolf Pro уже в продаже за $600

Seagate выпустила жесткие диски Exos M и IronWolf Pro емкостью до 30 ТБ. Они построены на платформе Mozaic 3+ и используют технологию тепловой магнитной записи (HAMR). Эта технология предусматривает использование лазера для увеличения плотности хранения. Seagate впервые сделала жесткие диски Mozaic 3+ с HAMR доступными для массового рынка.

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Характеристики Seagate Exos M и IronWolf Pro на 30 ТБ

В дисках используется лазер для нагрева поверхности до 450°C, что позволяет записывать данные на участки с повышенной плотностью. Считывание происходит с помощью многосенсорной системы Spintronic Reader 7-го поколения, что уменьшает влияние сигналов от соседних дорожек и обеспечивает точность при высокой плотности записи.

Обе модели имеют стандартный 3,5-дюймовый форм-фактор, скорость вращения 7200 об/мин, кэш 512 МБ и максимальную скорость передачи данных до 275 МБ/с. Новинки доступны в виде моделей емкостью 28 ТБ и 30 ТБ. Для подключения к системе используется SATA-интерфейс с пропускной способностью 6 Гбит/с.

Для энергоэффективности предусмотрены технологии PowerChoice и PowerBalance, которые позволяют настроить потребление энергии в зависимости от задач. Накопители потребляют от 6,9 Вт до 9,5 Вт, что делает их совместимыми с большинством современных хранилищ. Например, 4U-сервер со 100 такими дисками может хранить до 3 ПБ информации. Один 42U- или 48U-стойковый сервер может вмещать от 30 до 36 ПБ. Среднее время между отказами заявлено на уровне 2,5 млн часов.

Хотя жесткие диски Seagate Exos M и IronWolf Pro похожи по характеристикам, они имеют разное назначение. Модель Seagate Exos M создана для развертывания в крупных дата-центрах и облачных инфраструктурах, где важна устойчивость к вибрациям и надежность в больших массивах. Она имеет усиленную конструкцию и встроенные датчики вибрации.

А диски IronWolf Pro позиционируются как решение для NAS-систем, в частности в офисных средах. Они способны работать с видеоаналитикой, распознаванием изображений, технологиями RAG и генерацией ответов на базе локальных данных. Такие накопители поддерживают круглосуточную работу в многодисковых массивах и хорошо справляются с нагрузками от нескольких пользователей.

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Тесты производительности

Seagate поделилась результатами внутренних тестов жестких дисков Exos M и IronWolf Pro емкостью до 30 ТБ. Тест на последовательную пропускную способность чтения/записи (128 КБ) показывает, что обе новинки достигают почти одинаковой пиковой скорости чтения и записи, около 275 МБ/с на внешних дорожках. Это указывает на то, что увеличенная плотность пластин в Exos M не влияет на последовательную пропускную способность больших блоков. В тесте случайного чтения блоками по 4 КБ с глубиной очереди 16, Exos M 30 ТБ обеспечивает примерно 171 IOPS, что почти соответствует Exos X24. Случайная запись небольших блоков осталась ниже (346 IOPS) из-за особенностей технологии HAMR. Но в практических сценариях нагрузки это не критично — для таких задач обычно используются кэши или SSD. В смешанной нагрузке (запись + чтение) Exos M 30 ТБ продемонстрировал даже лучшие результаты благодаря новой архитектуре кэша.

IronWolf Pro 30 ТБ демонстрирует показатели производительности, подобные Exos M. Эта модель немного быстрее в последовательных рабочих нагрузках (128 КБ), демонстрируя скорость около 277 МБ/с на внешних дорожках. Это немного быстрее по сравнению с его предшественником на 24 ТБ. Производительности случайного чтения идентична для новинки и предшественника и составляет 84 IOPS. Однако быстродействие для случайной записи демонстрирует незначительное снижение для модели 30 ТБ — 311 IOPS против 340 IOPS у 24 ТБ. Это свидетельствует о немного более высокой задержке записи, вызванной более сложной калибровкой записи на жестких дисках HAMR.

Цена

Жесткие диски Exos M и IronWolf Pro емкостью 30 ТБ и 28 ТБ уже доступны для покупки. Цены зависят только от емкости и одинаковы для обеих моделей:

30 ТБ — $599,99

28 ТБ — $569,99

Источник: techpowerup, tomshardware