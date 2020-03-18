Сегодня в Киеве начал работать сервис проката велосипедов Nextbike. Запуск провели на две недели раньше из-за ограничений работы транспорта

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Сервис проката велосипедов Nextbike принял решение открыть сезон в Киеве на две недели раньше из-за ограничений на движение общественного транспорта и закрытия метро. В итоге велосипеды сервиса начали доставлять на официальные локации начиная с 12:00 сегодняшнего дня, а не 1 апреля, как планировалось ранее.

Уточнить доступные локации Nextbike можно по следующей ссылке.

Все обещанные ранее 302 локации Nextbike запустить сразу не сможет из-за нехватки велосипедов. Пока в системе будет доступно 200 велосипедов, остальные должны приехать от поставщика в течение месяца (задержка обусловлена коронавирусом). После этого сервис подключит все анонсированные станции и 45 дополнительных.

Также в Nextbike сообщили, что в рамках действия абонементов стоимость каждой поездки до 30 мин бесплатна. Каждые последующие 30 мин обойдутся в 30 грн. Сейчас также действует акционная цена на сезонные абонементы — вместо 1499 грн они стоят 899 грн. Действовать сезонные билеты будут до 01.12.2020 года.

Компания просит пользователей придерживаться рекомендуемых правил гигиены при пользовании велосипедами. Дополнительно Nextbike будет обрабатывать велосипеды антисептическими веществами.

Источник: Nextbike