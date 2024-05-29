Сэм Альтман скрыл запуск ChatGPT от правления OpenAI — о релизе узнали из публикации в Twitter

В прошлом году в OpenAI организовали неудачную попытку переворота с целью подвинуть с должности гендиректора Сэма Альтмана — сейчас бывшие члены правления раскрывают дополнительную информацию о том, что побудило их к этим действиям.

В подкасте The Ted AI Show одна из бывших членов правления OpenAI Хелен Тонер рассказала, что Альтман не рассказывал им о запуске ChatGPT до ноября 2022 года.

«Мы не были проинформированы заранее», — сказала Тонер. «И узнали о ChatGPT из Twitter».

Тонер, которая сейчас работает директором по стратегии в Центре безопасности и новых технологий в Джорджтауне, также отметила, что Альтман неоднократно «скрывал или искажал» информацию, затрудняя работу правления OpenAI.

«Сэм не сообщил совету директоров о том, что он является владельцем стартап-фонда OpenAI, хотя постоянно утверждал, что является независимым членом правления, который не имеет финансовых интересов в компании», — сказала Тонер.

По ее словам, действия Альтмана «помешали способности правления доверять ему», и до октября 2023 года велись «серьезные разговоры о его увольнении».

На комментарии Тонер отреагировал действующий председатель правления OpenAI и соисполнительный директор Salesforce Брет Тейлор:

«Мы разочарованы тем, что г-жа Тонер продолжает возвращаться к этим вопросам. При независимом рассмотрении решения об увольнении Альтмана было обнаружено, что оно не было основано на обеспокоенности по поводу безопасности продукта, темпов развития, финансов OpenAI или его заявлений инвесторам, клиентам или деловым партнерам».

До нынешних заявлений конкретные причины внезапного отстранения Альтмана до сих пор не озвучивались. В марте Сэм (не без участия Microsoft, которая инвестировала в стартап миллиарды долларов) вернулся на должность и ныне работает с обновленным составом правления в лице Брета Тейлора, сооснователя OpenAI Грега Брокмана, экономиста Ларри Саммерса, гендиректора Instacart и экс-руководителя Meta Фиджи Симо, бывшего руководителя Sony Николь Селигман и бывшего гендиректора Фонда Билла и Мелинды Гейтс, доктора Сью Десмонд-Хеллманн.

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Несколькими неделями ранее из OpenAI ушел главный научный сотрудник Илья Суцкевер, который был одним из тех, кто возглавлял «восстание» против Альтмана, но впоследствии извинился за свои ошибочные действия и подписал письмо с требованием вернуть Сэма. Сам Альтман в прощальной заметке написал, что ему тяжело «терять хорошего друга и один из величайших умов нашего поколения».

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