Серверы украинского MMO-шутера Survarium отключат 31 мая, игра так и не вышла из Раннего доступа Steam

После многих лет разработки и тестирования игры Survarium разработчики из Vostok Games (выходцы из GSC Game World) решили закрыть этот проект. Как сообщается на сайте игры, серверы Survarium будут отключены 31 мая в 23:59 по киевскому времени.

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Напомним, о планах запуска Free-to-Play MMO-шутера Survarium стало известно около 10 лет назад – в апреле 2012 года. Разработчики планировали создать многопользовательский шутер в постапокалиптическом мире. Но при этом они не планировали ограничиваться одной лишь чернобыльской тематикой, а хотели уделять внимание и другим экологическим катастрофам.

Летом 2013 года началось закрытое бета-тестирование Survarium, а ещё через год проект перешёл к этапу открытого бета-теста. Весной 2015 года состоялся релиз игры, хотя релизная версия так и не получила первый порядковый номер, а предлагалась в Steam на условиях раннего доступа. Ещё в 2017 году выходила лишь версия 0.50. И до самого своего закрытия игра так и не вышла из раннего доступа.

Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали заняться новыми проектами, но не стали делиться какими-либо подробностями по этому поводу.

Источник: Survarium